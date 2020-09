Schwartzman se metió en la final del Master 1000 de Roma

El "Peque" se impuso con parciales de 6-4, 5-7 y 7-6 (4) en un duro encuentro que se extendió durante más de tres horas y que tuvo varios idas y vueltas que mantuvieron al argentino contra las cuerdas en diversas ocasiones, aunque logró reponerse y quedarse con el set definitivo en tie break con una gran actuación.

"Estoy muy, muy feliz. Creo que hoy fue un partido loco, fue muy difícil para nosotros. Estoy muy contento porque tengo la victoria", dijo el tenista porteño tras el triunfo.

De esta manera, Schwartzman accedió a la novena final de su carrera, primera en competencias de la serie Masters, y segunda del año tras la que perdió en el ATP 250 de Córdoba ante el chileno Cristian Garín, en febrero pasado.

El "Peque" llegó a la competición como octavo preclasificado y venía de dar la sorpresa en los cuartos de final al superar a Nadal por 6-2 y 7-5, en lo que significó su primera victoria en diez enfrentamientos frente al español.

Ahora, Schwartzman chocará con Novak Djokovic, número uno del mundo y cuatro veces campeón en la capital italiana, en el partido definitorio del certamen que se llevará a cabo mañana.

"Tengo dos sueños mañana. Uno es ganar un torneo como este y el segundo es ser Top 10. Necesito jugar más de mi 100 por ciento, no quiero decir que será imposible, porque no lo es. Sé que puedo vencerlo, pero va a ser muy difícil", agregó el argentino en declaraciones al sitio de ATP.

El serbio, que sólo sufrió una derrota en lo que va del 2020 -fue descalificado del US Open por pegarle un pelotazo en el cuello a una jueza de línea- llegó a la final tras vencer al noruego Casper Ruud, número 34 del ranking, por 7-5 y 6-3.

El Masters 1000 de Roma es uno de los torneos más importantes de la gira sobre polvo de ladrillo previa a Roland Garros y reparte premios por 3.465.045 euros.