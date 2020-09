Para la profesora Natalia Goyeneche, "lo más importante es que aprendan jugando"

La juninense Natalia Goyeneche es una apasionada del tenis y desde hace un tiempo está a cargo de varios jugadores infantiles, niños de cuatro años en adelante que sueñan con ser ases de la raqueta y quienes, por el momento, se divierten y aprenden el ABC de esta actividad que tuvo un gran espaldarazo con la irrupción de Guillermo Vilas y luego, años más tarde, con José Luis Clerc, Gabriela Sabatini, Gastón Gaudio, David Nalbandián, la pergaminense Paola Suárez y otros destacados exponentes.

La "profe" trabaja en el Club Junín, con el objetivo principal de no quemar procesos para los pequeños, que los niños y niñas estén contenidos dentro de una institución y bien cuidados, haciendo deportes, divirtiéndose y formando nuevas amistades.



Sobre su trabajo, Goyeneche comenzó expresando: "Estoy a cargo del minitenis, formando escuelitas de tenis y entreno a chicos desde los 4 años hasta los 16, estos últimos ya entrenando para competir en distintos torneos. Los chiquitos se inician desarrollando sus habilidades motoras y, de a poco, les agrego técnica de tenis, que se va incorporando progresivamente. Trabajamos en distintos horarios, cumpliendo con todos los protocolos, algo nuevo que generó el Covid-19 y a lo que debemos adaptarnos. Yo les armo minicanchas, para que tengan su lugar para jugar, siempre con el barbijo puesto, salvo cuando pelotean y juegan, para que tengan buena respiración. Hay que enseñarles a cuidarse a los niños también".



Seguidamente, Natalia le dijo a Sergio Gabriel, del programa radial "La Metro Deportiva", por la F.M. "Metrópoli": "Las clases de técnica y de táctica de juego siguen igual, solo cambia que le damos algo más lúdico, ya que entran en calor haciendo juegos grupales (la mancha, por ejemplo) y ahora lo hago con mancha a la distancia, por la pandemia, porque es importante que no manipulen objetos, así que debemos reinventarnos para que no se aburran, porque los chicos quieren jugar y con esos juegos que les propongo, van aprendiendo técnica de juego y a manejarse de a poco en el uso de la raqueta. En el Club, algunos chicos un poco más grandes arrancaron trabajando conmigo y con el profesor Carlos Marenzana y ya el año pasado, para comenzar a competir, quedaron a cargo de él. Yo me dedico más a la enseñanza. Cuando empiezan con las raquetas, los hago jugar uno contra uno, para que no tengan contacto. Da resultado, así arrancan a pelotear y a jugar".

Aumentó el número de alumnos

En relación a cómo diagrama las actividades en los courts del Club Junín, Goyeneche comentó: "Como no están permitidos los dobles, con los niños del minitenis armamos dos minicanchas por lado, lo cual nos permite tener ocho canchas reducidas, que están como mínimo a dos metros de distancia, que no intercambien mucho las pelotas, así que por turno tienen espacio 7 u 8 alumnos. Con los más grandes, juegan uno de cada lado de la cancha".



Luego, afirmó: "Por suerte, se incrementó el número de alumnos, porque de unos 55 que tenía, pasé a entrenar a 70-75 chicos, aunque en estos últimos días bajó un poco por la pandemia del coronavirus, por los casos que se registraron recientemente. Estoy todo el día en el Club con los chicos, ellos necesitan espacio al aire libre, les cambia la cara el poder estar al afuera, distraerse, estar compartiendo con chicos de su edad". Natalia Goyeneche completó la charla manifestando:

"Daba clases hasta las 17 horas, ahora debí acomodar algunos horarios para que los socios del Club Junín puedan tener sus turnos para jugar. Lo fundamental, sin dudas, es que los niños hagan deportes, que puedan jugar, que jueguen con sus padres que ya practican tenis, que el nene se divierta, aprenda y si en el futuro les va bien como tenistas, va a ser mucho mejor. Pero por ahora, lo más importante es que aprendan jugando, es fundamental", cerró la profesora.