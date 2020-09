El “Peque” venció a Nadal y es semifinalista del Master 1000 de Roma

El "Peque" superó al mallorquín por 6-2 y 7-5, mostrando una tenacidad y calidad tremenda ante el número 2 del mundo, y ahora deberá enfrentar en la próxima instancia al canadiense Denis Shapovalov, quien dejó en el camino al búlgaro Grigor Dimitrov.

"Es muy loco, tres semanas muy locas para mí. Iba a ir a buscar ritmo. Jugué muy buen tiempo similar al de Rafa en Roland Garros. No estaba jugando bien, no sabía si podía", señaló el argentino al terminar el duelo , y agregó: "Estoy feliz".

Luego recordó que ante Nadal había jugado nueve veces -perdió en todas- y dijo que "en cuatro o cinco" se sintió "bien", pero en este choque en Italia iba a tratar de "tomar cualquier tipo de chance" que el español le diera.

"Pensé él no juega desde hace ocho meses . No será el primer set, pero iba a tener la chance", explicó el número 15 en el ránking ATP.

El partido tuvo un trámite intenso entre el argentino y el español, pero desde el inicio Schwartzman dio muestras de la concentración y efectividad de su juego y se llevó el primer parcial por 6 a 2.

El argentino se mostró sólido, no solo desde el fondo de la cancha, sino también en cada intervención en la red y logró quebrar dos veces el servicio del zurdo español, el mejor en polvo de ladrillo en la historia.

Sin embargo, el segundo parcial comenzó con algunas dudas de parte del argentino, pero todo fue muy parejo y en todo momento el partido no entregó ningún resquicio para saber cual de los dos se iba a quedar con la victoria.

Schwartzman tuvo todo para definirlo en el 5-4, pero la reacción del ganador de 19 Gran Slam emparejó la historia y llevó todo a dos games más.

El "Peque" siguió siendo increíble en su juego, con golpes que dejaron de a pie a un nadal que nunca pudo encontrarle el ritmo al argentino.

Con un derechazo profundo que Nadal respondió de revés, el argentino trepó a la red y definió el pleito con una volea más que efectiva y levantó los brazos para festejar el triunfo en el Foro Itálico.

Esta es la primera vez que el argentino superó al ex número uno del mundo, ya que había caído en las nueve ocasiones anteriores en las que se enfrentaron.