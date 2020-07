La ATP hará ajustes en los rankings por la pandemia de coronavirus

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció ayer que se realizarán ajustes en los rankings una vez que se reanude la competición, tras el largo parate por la pandemia de coronavirus, de modo que las clasificaciones cubrirán ahora un período de 22 meses, de marzo de 2019 a diciembre de 2020.

El objetivo del máximo organismo del tenis mundial con estos ajustes será garantizar la "equidad" y la "estabilidad" a los tenistas, según informó la agencia alemana DPA.

Las clasificaciones actualizadas son las que se difundieron el 16 de marzo pasado, pocos días después de que se suspendiera el ATP Tour debido a la pandemia de coronavirus.

En previsión del regreso de las competiciones en agosto próximo, los rankings cubrirán ahora un período de 22 meses, de marzo de 2019 a diciembre de 2020.

El ranking ATP se basa en calcular al final de cada año, para cada jugador, sus puntos totales en los cuatro Grand Slams; los ocho eventos obligatorios ATP Masters 1000; y las Finales ATP en el período del ranking, además de sus mejores seis resultados en todos los ATP 500, ATP 250, ATP Challenger Tour y torneos Futures, un sistema que es conocido como "los 18 Mejores".

Según informó ayer la ATP, el sistema revisado de clasificación busca "proporcionar flexibilidad y equidad a los jugadores ante el número condensado de puntos disponibles en el calendario provisional, y proporcionar estabilidad a los jugadores que no pueden o prefieren no competir en 2020 por salud o seguridad".

También pretende "proporcionar un sistema que pueda adaptarse a más cambios en el calendario si es necesario; recompensar a los jugadores que logren buenos resultados en la reanudación; y mantener el principio de defensa de los puntos semana a semana en 2021".

Además, un tenista "no podrá contar el mismo torneo dos veces en sus '18 Mejores'; por ejemplo, un jugador que jugó el Mutua Madrid Open en 2019 y vuelve a jugar Madrid en 2020 solo podrá contar con el mejor de esos dos resultados".

Los cambios temporales en el sistema de ranking fueron consultados con los organizadores de los cuatro torneos del Grand Slam y la Federación Internacional de Tenis (ITF), y si la temporada 2021 se viera afectada por la Covid-19, se podrían estudiar "nuevos ajustes".

En dobles, el ranking seguirá siendo empleado para determinar qué ocho parejas acceden al Masters de Londres.

Al día de hoy, los diez primeros lugares del ranking de la ATP son los siguientes: Novak Djokovic, 10,220 puntos; Rafael Nadal, 9,850; Dominic Thiem, 7,045; Roger Federer, 6,630; Daniil Medvedev, 5,890; Stefanos Tsitsipas, 4,745; Alexander Zverev, 3,630; Matteo Berrettini, 2,860; Gael Monfils, 2,860; David Goffin,2,555.