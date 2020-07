"El pádel renació para quedarse", opinó el referente local Javier "tatote" Pagella

Javier Aldo Pagella es un referente del pádel, de porte que lo atrapó desdeque comenzó a practicarlo.

Papá de Sofía y de Bautista Pagella, "Tatote" -como lo apodan- es jugador, dirigente, organizador de torneos y otras actividades ligadas a esta actividad deportiva.

"Practico desde cuando tenía 13 años, cuando fui a jugar al recordado Complejo Moreno con unos amigos y, a partir de ahí, me enganché y no paré más, así que llevo 33 años dedicados al pádel, estando en actividad aún", remarcó en diálogo con Democracia.

Sobre su apodo, Javier dijo: "Se debe a que cuando jugaba al básquetbol en el Club Sarmiento de Junín, donde lo hice hasta los 14 años, seguramente por mi apellido, Juan Roberto Macario me puso `Tatote´ y ahí quedó, por José Luis Pagella", el destacado basquetbolista juninense que jugó en la Selección Nacional inclusive.

Seguidamente, el encuestado comentó que "el auge del pádel fue en la época del ´ 90, tuvo un furor que duró 12 años o un poco más. Luego hubo un `parate´, en el que desaparecieron muchos complejos y canchas. Este deporte se tuvo que reinventar y cuando renació, yo me hice cargo del Complejo Moreno, durante cinco años, dando clases allí inclusive y con mucha actividad.



En cuanto al momento que transitaba el pádel cuando se produjo la llegada del coronavirus y se aplicó la cuarentena preventiva, social y obligatoria, Javier consideró:

"La situación era espectacular, se jugaba muchísimo, el crecimiento era sostenido y en todas las ciudades hay complejos con seis o más canchas. Se estaban armando muchos circuitos, el furor era grande porque renació para quedarse. Esta pandemia lo frenó mucho, ya que abrieron sus puertas muchas canchas y complejos y varios debieron cerrarla por el Covid-19 y los que no lo hicieron aún están en una situación muy difícil de sostener en lo económico".

Con "ganas y muy buena onda para poder volver" Posteriormente, el reporteado analizó cómo se van pasando estos "interminables" días de cuarentena, diciendo:

"Se trata de realizar algo de actividad física dentro de la casa de cada uno.Yo hice varios videos instructivos, que le mandé a los chicos para que puedan mantener y realizar una rutina y no perder ritmo, básicamente. Todos pensá- bamos que iban a ser 15/20 días de cuarentena, pero hace 100 que estamos parados, aunque siempre con ganas y muy buena onda para poder volver. Ahora se puede salir a trotar, andar en bicicleta y muchos jugadores, especialmente los más jóvenes, lo están haciendo. El pádel debería volver como una actividad normal, para jugarlo de a cuatro, como ya ocurre en algunas ciudades. En otras localidades se juegan singles, uno contra uno, lo cual no es ideal porque este deporte se juega de a cuatro, repito.



Presentamos aquí un protocolo avalado por la Federación Argentina de Médicos, el cual ya fue aprobado y estamos esperando ingresar en la Fase 5 de la cuarentena para podervolver a abrir las canchas".

Luego consideró: "Los mejores jugadores de Junín son Santiago Rolla y Lautaro Caggiano. `Lauti´ tuvo dos operaciones de hombro, la segunda salió muy bien y ya está en condiciones de volver a tomar clases, a fortalecer el hombro y a jugar. `Santi´ está entrenando en su casa y, además, hay una serie de chicos en la Escuelita que funciona

en el Complejo `La Gambeta´, pibes de cinco, seis años en adelante con mucho futuro".

Javier habló de cómo funcionaba todo hasta la llegada de la pandemia.

Destacó: "Había comenzado el circuito de Pádel Junín que fue ideado por mí, cuando dejé la Asociación de Pá- del. Creamos la Asociación de Pádel del Noroeste de Buenos Aires (Apanoba), con jugadores y entidades de Pergamino, Colón Rojas, Salto, Junín y San Nicolás.

Largamos el circuito y lamentablemente pudimos jugar una sola fecha, con un éxito impresionante de parejas y debimos postergar todo por la pandemia, así que vamos a diagramarlo nuevamente para el año que viene. No se pudo jugar ni diagramar un Máster al no tener competición. Veremos cuándo se podrá volver a jugar, a competir en torneos, algo que yo veo difícil para este año.

Ojalá que en el 2021 se pueda volver a la actividad, que salga una vacuna, que todo esto pase y buscaremos la forma de que la gente vuelva a competir, porque primero está la salud".

Acerca de los torneos Nacionales y Provinciales, reconoció sobre este último: "Se iba a jugar en nuestra ciudad, pero tuvo que suspenderse.

Lo querían organizar para fin de año algunas Federaciones, pero yo no creo que se puede hacer, porque hay que implementar muchas medidas de seguridad, sanitarias, teniendo en cuenta que habrá unas 500/600 personas circulando y participando, entre jugadores, delegados y demás, así que -reitero- veo sumamente difícil, casi imposible a mi criterio,que este año se pueda jugar oficialmente".

Como corolario de la entrevista concedida a Democracia, Pagella agradeció: "A toda la gente de Junín, que de una u otra manera ayuda y colabora, especialmente cuando los necesitamos para ayudar a compañeros que tuvieron que vivir situaciones difíciles.

También a los propietarios de las cuatro canchas locales, ya que siempre estuvieron a disposición para poder jugar y organizar torneos, para colaborar. Siempre he tenido buena relación con los cancheros y eso hizo que se pueda fortalecer el pádel en nuestra ciudad", completó Javier "Tatote" Pagella.