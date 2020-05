"El tenis es nuestra fuente de trabajo", reclamó Leandro Verón

El coordinador del Centro de Entrenamiento CAS-TenisJunín, profesor Leandro Verón, volvió a pedir por el regreso del tenis en nuestra ciudad. En diálogo con Democracia, expresó: "Por ahí hay mucha gente que lo desconoce, pero el tenis es nuestra fuente de trabajo".

Añadió: "Todavía no entendemos cómo en Junín no nos permiten trabajar, sabiendo que en muchas localidades de la zona ya se habilitó la práctica de este deporte".

Expresando su disconformidad con el municipio, Verón señaló: "Tuve una reunión con las autoridades de Junín en la que me informaron que ellos no puede habilitar la actividad en virtud de un DNU, que sería obligatorio para toda la provincia de Buenos Aires y que les prohíbe tal autorización".

"Sin embargo, horas después te llega información de que en localidades como Rojas, Capitán Sarmiento y Trenque Lauquen, todas ellas pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, ya se habilitó el tenis. Es decir que en estas localidades ya están trabajando con un protocolo que fácilmente se puede cumplir y que es similar al que nosotros ya presentamos".

"Es un momento muy difícil para nosotros, esperemos que en la brevedad podamos tener buenas noticias", completó el "profe" Verón.