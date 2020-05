El profesor Leandro Verón pide por la vuelta del tenis a nuestra ciudad

Leandro Verón, profesor de tenis que actualmente encabeza la actividad que se lleva a cabo en el predio “CAS-Tenis Junín” (ubicado en frente del estadio del Club Atlético Sarmiento), se acercó a la Municipalidad, para plantear ante las autoridades comunales la posibilidad del regreso de la práctica de este deporte en nuestra ciudad.

Lo hizo exponiendo un protocolo de prevención, para poder llevarlo a la práctica durante la cuarentena y para detallar lo que expuso en el municipio, Verón expresó inicialmente:

“Fuimos con el profesor Julio Gómez directamente a golpear algunas puertas y estuvimos con el secretario de Salud (doctor Carlos Lombardi) reunidos un rato ya que, sobre todo después de la apertura de los comercios, nos sentimos un poco tocados, porque junto a Julio –de la Agrupación `Los Flamencos´- fuimos de los primeros que presentamos un protocolo de trabajo. A partir de la apertura de los negocios en el centro de Junín, el movimiento es continuo, en tanto que nuestra actividad, el tenis, está en veremos.

Si bien nos explicaron que el tema de los gimnasios es complicado, lo que estamos queriendo que se entienda es que nuestra actividad se puede desarrollar perfectamente bajo un protocolo establecido, cuidándonos entre todos, porque no se trata simplemente de una actividad recreativa, sino de nuestro trabajo. Esto es igual que un negocio y sabemos que la Sociedad de Comercio e Industria fue convocada al diálogo y presentó su protocolo. Lo que queremos es hacernos escuchar nosotros también”.

Deben afrontar distintos gastos

Más adelante, Verón señaló: “Lo que vengo explicando desde hace un tiempo es que el trabajo del 100 % de los profesores de tenis está tercerizado, trabajamos en los clubes pero no cobramos sueldos de ellos, tal como sucede con el resto de las actividades. Es decir que No somos empleados de los clubes. Eso, con el agravante además, en mi caso, que tengo que pagar sueldos de personas que están a mi cargo. A su vez, se suma que tenemos que abonar gastos fijos de mantenimiento, lo que genera que todo sea mucho más complicado y que se trata de una situación muy diferente al resto de los deportes o actividades.

El secretario de Salud (Lombardi) también nos explicó un montón de cosas sobre los cuidados y entendemos que es muy difícil abrir todas las actividades de un momento para otro. Pero me parece que si utilizamos el sentido común, observamos la realidad que nos muestra hoy nuestra ciudad, y exhibimos el correspondiente protocolo, veremos que es algo completamente lógico lo que estamos pidiendo”, dijo el encuestado.

“Necesitamos trabajar”

Seguidamente, el experimentado profesor de tenis explicó:

“Tanto Julio Gómez como yo, hemos dedicado mucho tiempo en nuestra formación profesional e invertido dinero en nuestros lugares de trabajo, somos independientes y necesitamos recuperar nuestras fuentes laborales. Muchas personas son las que dependen hoy de nosotros, también tenemos familias que mantener y gastos que cubrir (alimentos, alquileres, deudas, colegios, etc.) y lo único que estamos diciendo es que también necesitamos trabajar.

En realidad queremos ser tenidos en cuenta y que no nos tomen como una salida recreativa, aunque en realidad hoy la gente está saliendo, caminan, andan en bicicleta, pasean con los perros o con los niños, etc. y nadie controla. Nosotros estamos proponiendo una actividad controlada, bajo la atención de un profesor. Es decir, sería una actividad regulada y con protocolo. Es difícil, uno entiende la situación del municipio pero las autoridades también tienen que entender que así como le permiten abrir a una juguetería, una bicicletería, un negocio que vende zapatos, etc., que no son de primera necesidad, deben abrir la mesa de diálogo y evaluar otras actividades que también necesitan esta autorización, porque el deporte también es nuestro trabajo”.

Han elevado un protocolo

Ampliando conceptos, Leandro recordó: “Se suma a todo lo expuesto el protocolo presentado por la Asociación Argentina de Tenis, algo que es relativamente sencillo de cumplir y, de hecho, ya hay provincias que han permitido el tenis como primer deporte autorizado. En nuestro caso, incluso hasta presentamos un protocolo de ingreso y egreso de los alumnos a cada cancha, lo que permite el aislamiento entre ellos y respecto de los profesores.

Por ejemplo, una vez finalizada la clase, no se permite permanecer en el club, y nadie podrá ingresar antes del horario de su clase y entre cada una de ellas, se procede a la desinfección correspondiente del recinto. Cada jugador tendrá su propio sector de higiene y desinfección, antes y después de su clase; las pelotas de juego están marcadas y solo las pueden tocar los profesores, entre otras cosas a implementar.

Recordemos que nuestras canchas están alejadas del Club Sarmiento, ya que el CAS-TenisJunín está ubicado en un predio completamente independiente del resto de las instalaciones de la entidad. Nos autoabastecemos sin necesidad de compartir absolutamente nada con ninguna otra disciplina. Son 23 metros de diferencia entre un jugador y otro, y siempre con un profesor a cargo”.



“Ya es insostenible”

También argumentó Verón: “Los comercios del centro generaron presión, Comercio e Industria generó presión, el municipio los escuchó y hoy se les permite trabajar, con gente circulando por todos lados y con clientes tocando todas las mercaderías exhibidas. Elevaron su protocolo, y `encajonaron´ el nuestro, que ya había sido presentado con anterioridad.

Lo que se tiene que entender es que esto para nosotros es trabajo. Tenemos que mantener una fuente laboral como tantas otras y ya es insostenible, porque llevamos cincuenta y cinco días sin poder trabajar. Y si a dos cuadras de mi casa tengo comercios abiertos y nadie me dice que su protocolo de funcionamiento es mucho más fácil que el nuestro, lo cual lo haría entendible. Pero no es así, por eso apelamos al sentido común”.

También Verón reconoció: “Es imposible regular que todo funcione de la misma manera porque no hay cuatrocientos cincuenta y cuatro agentes para controlar todos los negocios. Con Julio (Gómez) estábamos un poquito enojados. Él fue solamente para hablar de la parte del gimnasio (de “Los Flamencos”) y explica lo mismo que yo. Todo esto vuelve a arrancar por las libertades que dieron y yo, obviamente, no puedo defender algo que no sería razonable. Pero sí defender a una actividad que se desarrolla al aire libre, a más de veinte metros de distancia entre personas, donde solo dos personas se encuentran en una cancha, con normas de ingreso y de salida, con control estricto de desinfección personal, con un profesor, cumpliendo el protocolo correspondiente. No puede ser que no sea habilitada para funcionar”, defendió su posición con firmeza.

Finalmente, el profesor Leandro Verón confirmó: “El pedido está hecho, pero es como pasa en tantos lados: Hay gente que puede generar más presión que otra y hay personas, como pasa en todos los trabajos, que se mueven más por su trabajo que otras. Hay profesores de la zona que se mueven y otros no. Yo me preocupo por el tenis de Junín, como lo he hecho siempre, y creo que es muy viable que nos puedan dar el okey, o por lo menos elevar algo a la Gobernación de Buenos Aires, para ver qué pasa”, completó el profesor Leandro Verón.