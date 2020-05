Luis Marcantoni: "Hay que calmar la ansiedad y esas ganas de volver a estar jugando en la mesa"

Como venimos reflejando en estas páginas, de un tiempo a esta parte, el tenis de mesa sigue cobrando gran auge y nuestra ciudad no escapa a la realidad, aunque actualmente la pandemia del Covid-19 también conspira con este deporte en tiempos de cuarentena social y obligatoria.

Los profesores Luis Marcantoni y Daniel Bergamini, junto a Ramiro Pinto, vienen trabajando pacientemente en las instalaciones de la sede social del Club Junín, donde comenzaron muy ordenadamente para que se sustente esta disciplina deportiva, también conocida como ping-pong.

Además de ponerle ganas y pasión a lo que realizan, han logrado en poco tiempo un gran crecimiento de la actividad, sumando a tal efecto ocho mesas oficiales para poder jugar, un robot para entrenar distintas formas de saque y de devolución y otras tantas técnicas que la disciplina tiene como objetivos.

En estos momentos donde estamos sufriendo una pandemia mundial, siguen realizando lo suyo, a través de video llamadas, por Whatsapp o utilizando distintas plataformas digitales.



Hace algunos días, el 6 de abril, se festejó el “Día mundial del tenis de mesa” y al respecto, el profesor Luis Marcantoni dijo inicialmente: ”Lamentablemente, no se lo pudo celebrar como uno quisiera, paleta en mano y una mesa con un rival enfrente, pero estamos en un momento muy difícil, así que hay que adaptarse a la situación, hay que tener el compromiso necesario para cumplir con las medidas sanitarias, manteniéndolas desde nuestros lugares de convivencia, haciendo ejercicios o analizando partidos. Hay alternativas, aunque no es lo mismo, pero uno busca de alguna manera calmar la ansiedad y esas ganas de volver a estar jugando en la mesa".

Consultado sobre si hay algún tipo de entrenamiento más especifico para realizar en la casa o en el departamento, Marcantoni -de profesión contador, creador de juegos de mesa `Ruibal´ y quien da conferencias a nivel nacional-, detalló: ”Hay algunos trucos en canales de YouTube, como para hacer lo que habitualmente se hace con una pelota de fútbol, el famoso `jueguito´. Justamente hay algunos que se pueden hacer con la paleta, los que requieren de mucha motricidad fitness, muchos entrenamientos para que salgan bien, que en definitiva no te garantizan que ganes un partido, pero si te permite tener una sensibilidad extra, la cual por ahí -a la hora de definir, de generar devolución de saque-, son realmente complicadas algunas y esto te da un plus. También está la posibilidad de hacer golpeo en sombra tipo boxeo, a través de lo cual se entrena el swing, algunos golpes, otros ejercicios vinculados a piernas pero siempre te queda ese sabor a poco. Yo hago todo lo que dije pero necesito una mesa necesito jugar", expresó esbozando una sonrisa.

Brinda numerosos beneficios físicos

Sobre su relato de cómo conviven con la actividad en este momento difícil por la irrupción del "odiado" coronavirus, Luis Marcantoni detalló: "Lo principal es no entumecerse, no salir del sistema, no estar parado, buscar estar en contacto con la paleta, con la pelota moviendo el cuerpo. Todo aquel jugador que pueda, debe hacer bicicleta fija para tener buena tonicidad de piernas y estar bien. Yo hago entre 40 y 50 minutos diarios, sumado a perfeccionar el swing de los golpes un buen rato y, además, busco mantener la mente presente, ya que esta es una disciplina deportiva que la gente cree que más se usa. Es al contrario, lo menos se usa. El brazo, el hombro, en teoría es lo que tiene que estar más relajado, ya que lo que tiene que estar bien firme son las piernas y el tronco cuando se realiza el golpe. La musculatura que más se usa es el cuerpo casi completo, ya que con eso se pega, no solo con el brazo hábil. En definitiva, se usa todo, piernas, cuádriceps, estocadas, sentadillas, todo sin peso ya que se deben hacer varias repeticiones y si se tiene la suerte de hacer frontón, mejor todavía”.

Sobre que beneficios aporta la disciplina ahondó más profundamente, al entrevistado por Sergio Gabriel, conductor de "Deportes en Acción", diciendo al respecto que “el tenis de mesa es el deporte que te hace usar el cerebro, básicamente, o sea por eso la disciplina esta adecuada a gente grande, ya que genera redes neuronales y la velocidad de repuesta hace que el cerebro genere situaciones que debés resolver muy rápidamente, ya que son segundos. En lo físico, es recontra completo, porque es aeróbico, anaeróbico: es decir que al entrenar y/o hacer un calentamiento de pelotas largas, es aeróbico, y es anaeróbico cuando se hacen trabajos de pelotas con incertidumbres o de reacción, en fin, el tenis de mesa tiene un montón de beneficios físicos. La actividad cada día cobra más intensidad y compromiso real a quienes que lo practican, sobre todo a la gente mayor, ya que les representa un gran beneficio".

Ya en el final dejó un mensaje sobre quienes conforman el cuerpo técnico: “Con Daniel Bergamini y Ramiro Pinto hemos formado un gran equipo, conseguimos una buena cantidad de equipamiento, lo que nos permite cubrir en gran manera las necesidades que tiene este deporte. Por ejemplo, logramos agregar un robot, una buena cantidad de mesas para entrenar y para poder hacer torneos (cuando pase la pandemia) y tenemos un gran grupo humano, que tiene unas ganas bárbaras de entrenar, con mucha conciencia y conducta. También agregamos elementos que no se ven, como uso del efecto con pelotas adaptadas, incorporamos toda la parte de fitness, tipo entrenamientos funcionales, con bandas elásticas que permiten entrenar golpes con swing, haciendo el impacto rápido y con un retroceso lento. En fin, tenemos un montón de cosas que corrigen cada aspecto del juego y así poder lograr una técnica mucho más pulida", completó el profesor de tenis de mesa Luis Marcantoni.