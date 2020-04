Gabriela Sabatini, la tenista argentina más importante de la historia, se mostró escéptica en que "se pueda hacer algo este año" en referencia a los torneos de los circuitos de tenis masculino y femenino, suspendidos por el avance del coronavirus.

"En los próximos meses veo difícil que se pueda hacer algún evento deportivo, y tengo mis dudas de que se pueda hacer algo este año en el tenis", dijo "Gaby".

"Es difícil pensar en un futuro y en lo que pueda pasar porque justamente lo que hay que tratar es de evitar que se junte mucha gente y en todos estos eventos pasa eso", siguió en diálogo con el programa de radio 'Subidos a la Red'.

"Lo bueno dentro de la situación es que todos estamos en la misma porque es algo mundial, por eso lo importante ahora es mantenerse en casa y preservar la salud", comentó desde su hogar en Miami, Estados Unidos.

"Es un poco desesperante esto, no se sabe cómo va a terminar, cuándo, y nosotros que siempre pensamos en el futuro ahora no se puede", continuó la exnúmero tres del ranking mundial femenino. "Hay que pensar en el momento y hacer las cosas bien y ser responsables porque esa es la mejor manera de ayudarnos entre todos", expresó.

"Pensando en los profesionales, a mí también me estaría 'comiendo' la cabeza porque no podría pegarle a la pelota, ni tampoco practicar", sostuvo. "Pero ahí es donde uno debe calmarse, resetear todo otra vez y decir que estamos todos en la misma, no hay nada que se pueda hacer", concluyó.

Gabriela Sabatini consiguió el Abierto de los Estados Unidos en 1990, la medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y alcanzó el tercer puesto del ranking femenino en 1989.