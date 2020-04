Por coronavirus, Wimbledon canceló el torneo 2020

Wimbledon, el torneo más prestigioso del tenis mundial, canceló su edición de este año que debía comenzar la última semana de junio a raíz de la pandemia de coronavirus que afecta a gran parte del planeta, de manera que el Grand Slam con sede en Londres recién volverá a jugarse en 2021.

A la cancelación de Wimbledon se sumó un comunicado oficial en forma conjunta entre la ATP y la WTA en el que anunciaron que no habrá ningún torneo de tenis al menos hasta el 13 de julio, es decir que no habrá gira sobre polvo de ladrillo ni sobre césped.

"Lamentamos mucho informar que la Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships decidieron que Wimbledon 2020 se cancela debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus. La edición 134 del torneo fue fijada y se organizará desde el 28 de junio al 11 de julio de 2021", informó la organización a través de un comunicado difundido en el sitio oficial del torneo.

La decisión de cancelar Wimbledon tiene como antecedente la edición de 1945 que no se jugó debido a la Segunda Guerra Mundial.

"Lo más importante en nuestra mente ha sido la salud y la seguridad de todos los que se unen para hacer que Wimbledon suceda: el público en el Reino Unido y los visitantes de todo el mundo, nuestros jugadores, invitados, miembros, personal, voluntarios, socios, contratistas y residentes locales, así como nuestra responsabilidad más amplia ante los esfuerzos de la sociedad para abordar este desafío global a nuestra forma de vida", señala el comunicado.