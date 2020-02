"Jugar en mi país me genera una presión extra", admitió el tenista cordobés Juan Ignacio Lóndero

El cordobés Juan Ignacio Lóndero, clasificado a los cuartos de final del Argentina Open, admitió que jugar en su país le genera "una presión extra" y esa es la razón por la que le cuesta más resolver partidos como el que le ganó ayer al serbio Laslo Djere.

"Es hermoso jugar este torneo y más en la cancha central, pero me genera una presión extra. El hecho de que esté tu gente y la familia es duro en la parte emocional, es una sensación rara que siento adentro de la cancha", analizó el "Topo" Lóndero, en la rueda de prensa que ofreció en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El argentino, de 26 años, sufrió para vencer en la ronda inicial al eslovaco Filip Horansky y ayer a la tarde debió exigirse al máximo para doblegar al serbio Djere por 6-7 (3-7), 6-2 y 6-1, ayudado por una notoria merma física de su rival, con una lesión abdominal.

"Me dolió mucho perder el tie break y me enojé. La semana pasada en en el ATP de Córdoba estuve muy quejoso durante todo el torneo y no quería repetirlo acá, así que decidí cambiar y recién en el segundo set empecé a sentirme cómodo con mi juego y con el partido", explicó el tenista nacido en Jesús María.

Lóndero perdió el set inicial y se descargó arrojando su raqueta fuerte contra el piso, porque no encontraba soluciones a los problemas que le planteaba el balcánico, compatriota de Novak Djokovic, el número uno del planeta.

"Empecé a sacarle a los costados y no tan fuerte, para asegurarme de meter el primer servicio. Ajusté la devolución y después con el apoyo de la gente pude sacar el partido adelante", añadió Lóndero.

El cordobés, seguido desde el palco de la cancha central por Gastón Gaudio, el capitán de Copa Davis de la Argentina que lo tiene en sus planes para la serie ante Colombia, en Bogotá, el 6 y 7 de marzo próximos, se instaló entre los ocho mejores del ATP porteño y espera por un compatriota: Guido Pella o Facundo Bagnis.

"Los dos son 'zurdos' y complicados, el que gane será durísimo porque además nos conocemos mucho", concluyó Lóndero, quien continuará su gira sobre polvo de ladrillo la semana que viene en el ATP 500 de Río de Janeiro.