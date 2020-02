Delbonis superó sus vaivenes y se instaló en los octavos de final del Argentina Open

El azuleño Federico Delbonis salió airoso de sus propios vaivenes mentales y tenísticos para instalarse en los octavos de final del Argentina Open, tras superar al boliviano Hugo Dellien por 1-6, 6-3 y 7-5, en un reñido partido que cerró la primera jornada en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Delbonis, ubicado en el puesto 87 del ranking mundial de la ATP, rindió de menor a mayor para doblegar a Dellien (77) al cabo de dos horas exactas de juego, ante no más de 3.000 espectadores que se quedaron hasta el final de la velada en el coqueto escenario ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El azuleño, uno de los héroes de la gesta Argentina en el título de Copa Davis obtenido en Zagreb ante Croacia en 2016 (le ganó el punto decisivo a Ivo Karlovic, el del 3-2 final), jugará su próximo partido frente al máximo favorito al título, su compatriota Diego Schwartzman (14), finalista del Córdoba Open el domingo último.

El partido

El primer set fue de lo peor del azuleño en mucho tiempo. Sin confianza, apurado e impreciso, quedó abajo 5-0 en apenas 13 minutos y con 14 errores no forzados, ante un rival entusiasta que solo se limitaba a poner la pelota en juego del otro lado de la red.

No extrañó entonces que el tenista nacido en la ciudad boliviana de Trinidad se llevara el parcial por un holgado 6-1 en solo 24 minutos sin hacer demasiado, con el solo mérito de aprovechar los errores no forzados del azuleño, quien totalizó 19.

En el segundo set Delbonis mejoró en la consistencia, la paciencia para armar mejor sus golpes y el saque que le permitió dominar al boliviano y generarle problemas por primera vez en la noche.

El argentino, de 29 años, tuvo a su drive como aliado y dispuso de su primera ocasión para quebrar en el octavo game, lo logró, y así se adelantó 5-3 para después cerrar por 6-3 en el tercer set point que dispuso, luego de que una derecha del boliviano que se fue larga.

En el tercer parcial Delbonis ajustó la devolución y quebró de entrada a Dellien para así ponerse 1-0 y festejar con el puño cerrado, consciente de que el partido comenzaba a cambiar de dueño.

El "zurdo" se puso 3-0 arriba con otro quiebre de servicio y se soltó por completo, al punto que con más confianza se animó y lanzó "winners" de revés paralelo, al tiempo que su rival se iba quedando sin respuestas, ya superado por completo.

Delbonis se adelantó 4-0 y luego tuvo un break point para estirar a 5-0, pero no pudo concretarlo y eso lo afectó a tal punto que perdió 16 puntos consecutivos y el marcador, que era holgado, quedó igualado 4-4.

El boliviano Dellien se agrandó y arriesgó más. Así pasó al frente por 5-4, pero el mérito de Delbonis fue que salió de esa situación incómoda en la que estaba atrapado y remontó hasta igualar de nuevo y pasar al frente por 6-5 con un quiebre de servicio.

El azuleño, alentado por el público en una noche ventosa que movía mucho la pelota, ajustó su saque y tomó mejores decisiones, con las que pudo colocarse 40-15 y definir con una derecha profunda en su segundo match point, para luego festejar el triunfo con los brazos en alto.

Habló tras el triunfo

"Creo que ni yo sé lo que pasaba en el partido, porque tuve un muy mal comienzo en el primer set, cuando no me salía nada de lo que intentaba y recién en el segundo pude tranquilizarme y encontrar mi juego", analizó el azuleño en diálogo con la prensa, luego de su sufrido triunfo.

"Cuando estuve para ponerme 5-0 y se me escapó, me quedé atrapado en esa situación y pude salir adelante porque le puse mucha garra. Eso es lo que más rescato, pero soy consciente de que debo mejorar muchísimo", añadió Delbonis.

Su próximo rival será el "Peque" Schwartzman, a quien le ganó tres veces y perdió en cuatro ocasiones. El azuleño lo venció en el Challenger de Salinas 2011 y en los ATP de Río de Janeiro 2015 y San Pablo 2016, mientras que el "Peque" se impuso en los últimos cuatro cruces.

Schwartman le ganó en Estambul 2016, Río de Janeiro 2017 y 2018, y el US Open 2018. "Con Diego nos conocemos desde chiquitos y no importa el ranking que tenemos, ya que cada uno sabe a la perfección cómo juega el otro. Quizá el momento anímico de él es superior, pero estoy más positivo luego de la remontada de esta noche", concluyó Delbonis.