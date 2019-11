El vínculo de Andy Murray con el autor de la masacre escolar más grande de la historia británica

Andy Murray contó esta semana que se prepara para volver al tenis profesional luego de la cirugía de cadera a la que se sometió en enero. Además, habló sobre un episodio desconocido de su infancia que lo marcó para siempre y que aún no puede olvidar.

En el marco del documental Andy Murray: Resurfacing el británico se animó a hablar por primera vez de la masacre de Dunblane, un trágico ataque sucedido en una escuela primaria de ese pueblo en el que murieron 16 niños y un adulto. El tenista confesó que su familia era muy cercana a Thomas Watt Hamilton, autor del crimen.

“Hace un tiempo me preguntaste por qué el tenis era importante para mí. Obviamente tuve lo que sucedió en Dunblane. Cuando tenía alrededor de nueve”, le comentó a Olivia Cappuccini, directora del documental. El audio fue publicado sin video, ya que Murray dudó en hablar sobre el tema, pero al llegar a su casa decidió contarle la historia por teléfono.

“Estoy seguro de que para todos los niños allí fue difícil por diferentes razones. El hecho de que conociéramos al sujeto, fuéramos a su club de niños, él había estado en nuestro automóvil, lo habíamos llevado algunas veces y lo habíamos dejado en las estaciones de tren y otras cosas”, reveló.

Hamilton había sido un líder scout conocido de la zona, hasta que por acusaciones sobre su comportamiento con menores había sido removido de su cargo. Según se conoció más tarde, en algunas expediciones obligaba a los niños a dormir junto a él y, aunque no se lo denunció formalmente ni se conoció ningún abuso, las autoridades decidieron apartarlo.

Tras su salida, el hombre abrió su propio club de niños en 1993 en el que pasaba sus tardes Murray. Sin embargo, su emprendimiento no tuvo demasiado éxito y él, en cartas, escribió que esto se debía a que había sido incluido en una “lista negra" de la policía local.

El 13 de marzo de 1996 Hamilton entró armado a la primaria de Dunblane y abrió fuego contra alumnos y maestros. Luego, escapó del lugar y se suicidó. La masacre es considerada la más grande de la historia de Reino Unido.

Vale aclarar que Murray no explicó si él estaba en el lugar al momento del crimen ni tampoco quiso entrar en detalles sobre la relación que tenía con el asesino, a quien definió como un hombre “cercano” a su familia, por lo que ese episodio marcó su vida. Además, el deportista que tenía por entonces 9 años sufrió otros eventos inmediatos que lo afectaron demasiado.

"A los 12 meses de que eso sucediera, nuestros padres se divorciaron. Fue un momento difícil. Ver eso y no entender lo que estaba pasando. Y luego de seis a 12 meses después de eso, mi hermano también se fue de casa. Se fue a entrenar para jugar al tenis en Cambridge. Obviamente solíamos hacer todo juntos. Cuando se mudó, eso también fue bastante difícil para mí”.

Todo eso le trajo consecuencias físicas que le impidieron encontrar su mejor nivel como juvenil: “Cuando competía, tenía problemas respiratorios realmente malos”. Ahora, a conseguido encontrar en el deporte una especie de tratamiento psicológico: “Mi sensación hacia el tenis es que es un escape para mí de alguna manera. Porque todas estas cosas son cosas que he embotellado”.

El ex número uno mundial del tenis Andy Murray dijo que puede jugar finalmente sin preocuparse por su cadera tras la cirugía a la que se sometió en enero y que salvó su carrera deportiva, aunque espera que el Abierto de Australia del próximo año sea la prueba más exigente para ver su progreso.

El escocés de 32 años parecía camino a poner fin a su carrera al comienzo del año, pero tras operarse volvió a jugar singles en el ATP Tour en agosto y logró su primer título desde 2017 al vencer al suizo Stan Wawrinka en Amberes el mes pasado.

Después de jugar solo un encuentro con Reino Unido en la Davis Cup Finals disputada la semana pasada en España por una molestia en la ingle, Murray espera mejorar su forma física antes del primer Grand Slam de 2020.