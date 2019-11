Copa Davis: Guido Pella le dio el primer punto a la Argentina frente a España

El bahiense Guido Pella le ganó hoy a Pablo Carreño Busta por 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) y 6-1 y le dio así el primer punto al equipo argentino en los cuartos de final de la Copa Davis ante el local España.

Pella, número 25 en el ranking mundial de la ATP, jugó un gran partido ante Carreño Busta (27) en la Caja Mágica de Madrid, sede de las finales de la Davis con nuevo formato, y puso 1-0 en ventaja a los argentinos en la serie al mejor de tres.

En el segundo encuentro de individuales, a continuación, el porteño Diego Schwartzman (14) enfrentará nada menos que a Rafael Nadal, número uno del mundo. Si el mallorquí gana, los cuartos de final los definirá el punto de dobles, en el que Argentina presentará a Leonardo Mayer (92) y el especialista Máximo González (34 en el ranking de duplas), mientras que España opondrá a Marcel Granollers (25) y Feliciano López (62) o incluso Nadal si necesita el punto para ganar el partido.

El equipo capitaneado por Gastón Gaudio se clasificó como mejor segundo del grupo C (le ganó 3-0 a Chile y perdió por el mismo resultado ante Alemania).

"Es durísimo jugar la Copa Davis con esta atmósfera y 10.000 españoles en contra. Sabía que mi punto era importante porque está Rafa (Nadal). Después del primer set no me caí nunca, estuve en contacto con Gastón y fue clave. Mi esencia de juego es el contragolpe pero Gaudio me dijo: 'Si vos contragolpeás, perdemos'. Me adapté a lo que me pidió y salió bien. Ahora voy a alentar al Peque. Es el que más cerca estuvo de ganarle a Nadal y nunca se sabe qué puede pasar en Copa Davis", declaró Pella a TyC Sports.

El equipo anfitrión, que tiene como capitán al catalán Sergi Bruguera, reemplazó a su segundo mejor singlista, Roberto Bautista Agut (9), quien jugó ante rusos y croatas, y luego abandonó al torneo debido al fallecimiento de su padre.

Carreño Busta, que llegó a ser top ten (10) en septiembre de 2017, dominó en el inicio del partido, quebró y se puso 5-3. Pella devolvió el quiebre con más esfuerzo y forzó al tie break, donde el local impuso su saque y se quedó con el set.

En el segundo parcial, Pella tuvo tres set points para cerrar 5-4 pero no logró capitalizarlos y Carreño Busta le terminó quebrando para igualar. En el segundo tie break del partido, el bahiense sacó y devolvió muy bien de entrada para empatar el juego.

El zurdo siguió con el envión anímico y pasó a ganar 3-1 el tercer set después de un nuevo quiebre. Pella continuó dominando, concentrado en cada golpe, y festejó una gran victoria que le da chances a Argentina de pelear por un lugar en las semifinales.

El ganador del cruce entre argentinos y españoles jugará este sábado en semifinales ante Gran Bretaña o Alemania. La otra será protagonizada por Canadá y Rusia.