Jugadores del Club Sarmiento compitieron en Pergamino

Jugadores del Centro de Entrenamiento TenisJunín-Club Sarmiento participaron en el Torneo Nacional Grado 3 realizado en la ciudad de Pergamino y también en el ATOBA Tour Grado 5 que se jugó en Chacabuco.

En Pergamino se destacaron las actuaciones de Agustín González, quien jugó en la categoría Sub 16 en single y perdió su segundo partido; mientras que en dobles alcanzó la final con Emiliano Salamone saliendo campeones. También Salamone salió campeón en single en la categoría Sub 16.

Franco Daher jugó en la categoría Sub 14 alcanzando el segundo puesto en doble junto a Felipe Arriarán y por segunda vez en el año, consagrándose campeón en la modalidad de single.



Felipe Arriarán compitió en la categoría Sub 14 varones llegando a las dos finales en dobles perdiendo la final junto a Daher y en single saliendo segundo, perdiendo la final contra Franco Daher.

Por otro lado, en Chacabuco Román Funes, en la categoría Sub 10, obtuvo el primer título de su carrera.

De esta manera, el coordinador del Centro de Entrenamiento, Leandro Verón, hace público el agradecimiento a los padres de los chicos, y a los jugadores los felicita por los logros alcanzados.