Ganó Schwartzman y perdieron Delbonis y Mayer en el US Open

El porteño Diego Schwartzman, vigésimo sembrado, fue la única alegría del día en el US Open para el tenis argentino, que sufrió otras dos derrotas con el azuleño Federico Delbonis y el correntino Leonardo Mayer.

Schwartzman selló un sólido 6-3, 7-6 (8-6) y 6-0 sobre el holandés Robin Haase, a quien no había podido vencer en cinco oportunidades anteriores.

Haase "tiene un juego que me pone incómodo, fue bueno ganar en tres sets, tener poco desgaste, pero hay mucho por mejorar, tuve muchos errores no forzados", dijo el argentino al canal ESPN.

"Haase es muy inteligente, sabe buscarle la vuelta a los partidos y me complicó en el segundo set. Por suerte, el tercero se hizo más fácil. Uno crece, mejora, y conoce más a los rivales. Yo soy otro jugador y sé que si estoy en un buen nivel tengo más posibilidades de derrotar a esta clase de adversarios".

En tanto, también en el turno noche, "Yacaré" Mayer, 95 en el ranking, arrancó ganando cómodo el primer set ante al francés Antoine Hoang pero no lo aguantó.

Finalmente, fue victoria de Hoang con parciales de 3-6, 6-2, 6-7 (6/8), 6-1 y 6-3.

Más temprano, Delbonis (67 en el ranking mundial) reaccionó tarde y quedó eliminado en primera ronda ante el australiano Alexei Popyrin.

Popyrin, un joven talento australiano, se impuso en sets corridos con parciales de 6-1, 7-5 y 7-6 (5) para llegar a la segunda ronda.

Tras una errática primera manga, Delbonis intentó reaccionar en la segunda y ya en la definitoria forzó un tie-break pero no le alcanzó para dar vuelta la historia.

La derrota de Delbonis ante Popyrin fue la tercera de un argentino en la primera rueda del abierto estadounidense, luego de que el lunes se despidieran Guido Pella y Marco Trungelliti.