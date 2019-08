Se disputó en las instalaciones del Club Sarmiento el Torneo Nacional de Menores

Durante el fin de semana se disputó en las instalaciones del Centro de Entrenamiento CAS-TenisJunín el segundo Torneo Nacional Abierto de Menores, competencia puntuable para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). El certamen contó con la participación de unos 45 jugadores.

Entre los principales detalles, cabe destacar que 15 jugadores locales representaron a Junín de la mejor manera, resaltando la excelente actuación de Franco Daher, quien se coronó campeón en la categoría Sub 14 tras ganar tres partidos y en la final derrotar a Pedro Di Nella (número 17 del ranking de la AAT) por 7/5,6/2. También Daher, junto con DiNella, salieron subcampeones en la modalidad de dobles.

Asimismo, otro de los alumnos del CAS-TenisJunín que tuvo un muy buen fin de semana fue Emiliano Salamone, quien tras ganar tres partidos y caer en la final contra Lolo (Número 11 del ranking de la AAT) por 6/2,6/2 obtuvo el segundo lugar en la categoría Sub16.

Los resultados en cada una de las categorías son los siguientes: en Sub 10 varones el campeón fue Santiago Melatini; en Sub 12 Varones ganó Ignacio Del Piano; en Sub 14 Varones, Franco Daher; en Sub 16 Varones el campeón fue Lucio Lolo; en Sub 18 Varones, Luciano Dalena; y en Sub 16 Mujeres ganó Delfina Rodríguez.

Tras el éxito de la convocatoria y el gran nivel que demostraron los tenistas, el coordinador del CAS-TenisJunín, profesor Leandro Verón, expresó: "Quiero agradecer a la comisión directiva del Club Sarmiento por brindar día a día todo lo que está a su alcance para poder llevar a la práctica este deporte de la mejor manera; también a los sponsors y al gobierno local de la mano del sub secretario de deporte profesor Daniel Pueyo".

La convocatoria

Al mismo tiempo, el "profe" Verón, destacó: "Desde el viernes hemos desarrollado un torneo abierto de menores, del que han participado jugadores de varias ciudades de la región en las categorías damas y varones desde Sub 10 hasta Sub 18. Participaron alrededor de 45 chicos oriundos de 25 de Mayo, Pergamino, Rojas, Salto, Luján, 9 de Julio y obviamente de nuestra ciudad".

Añadió: "Las característica de este torneo es que es oficial y otorga puntos para el ranking regional de la Asociación Argentina de Tenis. La verdad es que estamos muy contentos de haber podido traer por segundo año este torneo para que los chicos de nuestra ciudad puedan participar y por seguir haciendo de Junín una plaza referente en tenis, algo por lo que venimos trabajando hace mucho tiempo y lo vamos logrando", concluyó.

Respaldo del Municipio

Por su parte Daniel Pueyo, Subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, resaltó: "Uno de los desafíos que teníamos era posicionar a Junín como referente nacional del deporte, algo que no podíamos hacer solo desde el Municipio, por eso trabajamos en conjunto con todos los clubes y deportistas de la ciudad, en tenis, el trabajo con Leandro y la Asociación de Tenis hemos entendido eso y hemos logrado muchas cosas".

Para finalizar, el funcionario señaló: "Es importante que se pueda hacer este torneo en nuestra ciudad por segunda vez, de hecho este mismo torneo se tuvo que suspender en otro municipio porque no se alcanzaba el cupo de participantes, esto habla muy bien del trabajo que se está desarrollando, con cada vez más chicos practicando tenis, con torneos muy importantes como este".

Lo que viene

Desde el lunes 30 de septiembre al miércoles 15 de octubre, Junín será sede del "Future M-15", torneo internacional que repartirá puntos para el ranking de la Asociación de Tenis Profesional (ATP) y que contará con la organización de la International Tenis Profesional (ITF) y de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La llegada de esta importante competencia a nuestra ciudad se pudo concretar gracias a las incansables gestiones del equipo de trabajo del CAS-TenisJunín que encabeza el profesor Leandro Verón.

Tras las confirmaciones, en diálogo con Democracia el profesor Verón explicó los principales pormenores de un torneo que representará un hecho histórico para el tenis local y regional.

Podría llegar a ser televisado este certamen, por algunas de estas señales: DeporTv, TyCSports y ESPN, empresas con las cuales buscan cerrar trato los organizadores.

Entre los detalles más relevantes, Verón comentó: "Este torneo contará con más de treinta jugadores que tienen puntos de ranking mundial. Se jugará por primera vez también dos PreQualy, una en el Club El Abierto y la otra en Junín, una Qualy y luego el torneo principal con los mejores jugadores del mundo".

"Un torneo de estas características se realiza por primera vez en nuestra ciudad y toda zona aledaña. El cuadro principal estará formado por jugadores que están número 400 en el ranking de la ATP y se repartirán 15.000 dólares en premios", agregó Verón.