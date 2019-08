Comenzó un torneo nacional para menores

En nuestra ciudad dio comienzo ayer el torneo de tenis nacional abierto, para jugadores de la categoría Menores, contándose con la participación de exponentes de distintas Asociaciones y ciudades.

Se disputa hasta hoy, por categorías, con exponentes de 10 a 18 años distribuidos según sus edades y para damas y varones.

En cada una de las divisionales está en disputa la “Copa Naldo” y se pondrán en juego puntos para los rankings de cada categoría de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Más de 40 chicos de toda la zona se hicieron presente el día viernes en la instalaciones del CasTenisJunín, en las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18 varones en las modalidades de single y doble llegando a las instancias finales varios jugadores de nuestra ciudad.

Hoy se disputarán las semifinales y finales de las diferentes categorías iniciadas ayer como asimismo las de las divisionales Sub-10 y Sub12 varones y Sub-16 damas, que arrancan a jugar en el día de hoy.

Programación para hoy

El cronograma previsto es el siguiente:

8.30 en Sub-16 mujeres: Daher Sofia vs. Ivusich Rosario.

Sub-10 varones: Blanco Rodríguez vs. Cataldi Matías.

10: Sub-10 varones, Blas Martínez vs. Guariño Michelli.

Semi-Finales de la categoría Sub-16: Salamone vs. Bartomeo; y Lolo vs. Venturi.

11:30, Sub-16 mujeres: Rodríguez Delfina vs. ganadora del partido de Daher vs. Ivusich.

Sub-10 varones: Del Piano vs. ganador de Rodríguez-Cataldi.

Final de Sub-14 varones: Daher Franco vs. Di Nella Pedro.

13 hs.: Final de Sub-18 varones: Dalena Luciano vs. Rodríguez Augusto.