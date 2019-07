Djokovic venció a Federer y Gustavo Fernández se coronó en adaptados

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, venció al suizo Roger Federer en la final más larga en la historia de Wimbledon por 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 y 13-12 y extendió su reinado en el tercer Grand Slam del año.

Djokovic retuvo el título logrado en 2018 y sumó su quinto Wimbledon, sobre siete finales, luego de sus conquistas en 2011, 2014 y 2015. De esta manera igualó al sueco Björn Borg (1976, 1977, 1978, 1979 y 1980) y al británico Lawrance Doherty (1902, 1903, 1904, 1905 y 1906).

Federer, dueño de 20 títulos de Grand Slam, quedó a las puertas de su novena consagración en el All England Club.

El duelo entre el líder del ranking ATP y el número tres se desarrolló durante cuatro horas y 57 minutos con un tenis de alto vuelo, de puntos extensos y concentración máxima.

Djokovic y Federer, en su primer enfrentamiento en el año, ofrecieron un gran espectáculo en Londres, a la altura de las expectativas, con el argentino Damián Steiner, de 44 años, como umpire.

La leyenda suiza desplegó su habitual buen juego para regocijo del público mayoritariamente a su favor y con 37 años y 11 meses hizo frente a un oponente que lo aventaja en el historial por 26-22 y ganó en los aces: 25 a 9.

El serbio relució un temple enorme porque estuvo al borde de la derrota, con un doble match-point, en el 8-7 del quinto set.

"Nole" fue implacable en el tie break. Se impuso 7-5 en el primer set, 7-4 en el tercero y 7-3 en el último, que definió el partido a su favor.

Djokovic consiguió su título n°16 en Grand Slam. Se consagró campeón en Australia en siete oportunidades: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2019; ganó el Abierto de Estados Unidos en tres ocasiones: 2011, 2015 y 2018; y se adjudicó Roland Garros en 2016.

Federer, con 101 triunfos en Wimbledon, quedó a un paso de quebrar otro récord como el ganador de mayor edad en un Grand Slam que por el momento retiene el australiano Ken Rosewall cuando se coronó campeón en su país en 1972.

Djokovic, de 32 años, está al frente por 4-1 en finales de Grand Slam ante Federer y 3-0 en Londres, ya que le ganó al suizo las definiciones anteriores de Wimbledon en 2014 y 2015.

Fernández ganó en tenis adaptado

El argentino Gustavo Fernández venció al japonés Shingo Kunieda por 4-6, 6-3 y 6-2 y así, el “Lobito” se coronó campeón en el torneo de tenis adaptado de Wimbledon.

El cordobés aseguró tras coronarse que “ganar Wimbledon es una absoluta locura”, tras consagrarse campeón en tenis adaptado, refirió sentirse “completamente desbordado” de emoción y admitió “no entender lo que pasa”.

"Espero poder disfrutarlo cuando pase la adrenalina”, agregó Fernández en rueda de prensa en el mítico escenario londinense.

Ganador de los tres Grand Slam del año, el cordobés señaló que la victoria “significa mucho y es difícil expresarlo con palabras”.

Las dos finales perdidas en Wimbledon en 2017 y 2018 “estuvieron siempre en la cabeza, sería de necio negarlas, pero sirvieron porque con la experiencia se aprende”.

El “Lobito” contó: “No estaba jugando mal pero no le estaba pegando firme, él jugó mejor el primer set pero ya al final del parcial cambié y empecé a utilizar mi revés para lastimar y a partir de ahí vino el resto”.

“Estuvo claro que sentí nervios, pero la idea era poder controlarlos y pasó por enfocarme”, completó Fernández, que volverá esta semana a ser número uno del mundo.

En cuanto a su futuro no fue más allá y el tenista expresó: “No sé si voy a ganar 20 Grand Slam más, o uno, o ninguno de aquí en más. Por eso me enfocaré en seguir mejorando, en exprimirme al máximo para ser cada vez mejor”.