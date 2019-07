Serena Williams y Simona Halep definen el título

La estadounidense Serena Williams, ex número uno del mundo, y la rumana Simona Halep se enfrentarán hoy en la final de damas de Wimbledon.

La morena viene de vencer a la checa Barbora Strycova por 6-1 y 6-2 y la europea a la ucraniana Elina Svitolina por 6-1 y 6-3, para acceder a su primera final del Abierto de Inglaterra, el tercer Grand Slam de la temporada.

Serena Williams, quien acumula 98 triunfos en el All England, buscará su título número 24° de Grand Slam y el octavo en el césped de Wimbledon contra Halep, otra ex número uno y actual 7 del mundo.



Si lo consigue, la estadounidense alcanzará a la tenista más ganadora de torneos grandes, que fue la australiana Margaret Smith Court, con 24 trofeos.

Hoy, Serena Williams se convertirá en la jugadora más veterana en disputar una final de Wimbledon con 37 años y 291 días, superando a la checa Martina Navratilova, quien la jugó en 1994 con 37 años y 258 días, perdiendo la definición ante la española "Conchita" Martínez.