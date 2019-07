Federer venció a Rafael Nadal y en la final se medirá ante Novak Djokovic

El suizo Roger Federer le ganó ayer al español Rafael Nadal por 7-6 (3), 1-6, 6-3 y 6-4 y mañana domingo buscará su noveno título en Wimbledon, el Grand Slam de tenis sobre superficie de césped, frente al serbio Novak Djokovic.

Federer, segundo preclasificado, continúa batiendo marcas en la historia del tenis: Su “Majestad”, ocho veces campeón en el All England Club, alcanzó con el triunfo sobre Nadal su final número 12 en Wimbledon y el número 31 de Grand Slam.

Además, anotó su victoria número 101 en la "catedral" del tenis.

Con 37 años y 11 meses, el tenista nacido en Basilea es el hombre de mayor edad en llegar a una final de Grand Slam, desde que el australiano Ken Rosewall -con 39 años- jugó la del US Open de 1974.

Pocos elegidos lograron alcanzar esa cantidad de finales (12) en los torneos grandes: Nadal en Roland Garros (ganó las 12 veces); la checa Martina Navratilova en Wimbledon y la australiana Margaret Court en Australia.

Federer, actual número 3 del ranking ATP y ganador de 20 títulos de Grand Slam, venció a Nadal -número dos del mundo- en el 40mo. encuentro oficial entre ambos, donde el mallorquín lo sigue aventajando, ahora por 24-16.

La última vez que ambos ex número 1 se habían enfrentado en Wimbledon, en la final 2008, fue triunfo para Nadal.

“Nole” lo despachó a Roberto Bautista Agut

Federer se las verá mañana con el serbio Djokovic, número 1 del mundo y defensor del título, quien avanzó a la definición ayer más temprano tras derrotar al español Roberto Bautista Agut por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2.

Con este resultado ante Bautista Agut (22°), quien había eliminado al argentino Guido Pella en cuartos de final, Djokovic sumó su triunfo número 71 en el torneo londinense.

Para "Nole" será la sexta final de Wimbledon (fue cuatro veces campeón) y la número 25 en un torneo de Grand Slam.

El historial entre Djokovic y Federer está parejo, aunque el serbio lidera con una ventaja de 25-22.

Este año todavía no se cruzaron y en 2018 hubo dos victorias en dos cruces para Djokovic: en las semifinales del Masters 1000 de París y en la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Djokovic está 3-1 arriba en finales de Grand Slam y 2-0 en Londres, ya que le ganó a Roger las definiciones de Wimbledon 2014 y 2015.

La finalísima de Wimbledon se jugará este domingo desde las 10, hora de la Argentina, con transmisión de la señal de cable ESPN.