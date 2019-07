El sueño del bahiense Pella acabó en los cuartos de final

El argentino Guido Pella quedó eliminado del abierto de Wimbledon al perder ayer en cuartos de final con el español Roberto Bautista Agut por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3, y así le puso fin a dos semanas inolvidables en las que concretó su mejor actuación en un Grand Slam.

Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 26 del ranking mundial de la ATP, luchó durante tres horas y siete minutos en el All England Club londinense antes de caer ante Bautista Agut (22) y llevarse la ovación del público inglés como reconocimiento a su actuación durante todo el torneo.

El argentino, de 29 años, no había estado nunca entre los ocho mejores de un Grand Slam y en Wimbledon repitió las actuaciones que habían protagonizado sus compatriotas Guillermo Vilas (1975 y 1976), David Nalbandian (2002 y 2005) y Juan Martín Del Potro (2013 y 2018).

Pella, entrenado por el misionero José Acasuso, había sufrido mucho desgaste físico en sus partidos previos y eso se notó en la falta de frescura de su juego, y quedó expuesto en los 50 errores no forzados que cometió durante el partido, 15 más que Bautista Agut.

El español nacido en Castellón hace 31 años perdió por primera vez un set en la actual edición de Wimbledon, y jugará en semifinales, instancia a la que no había accedido nunca en un Grand Slam, frente al serbio Novak Djokovic (1), quien apabulló al belga David Goffin (23) por 6-4, 6-0 y 6-2.

Además de Djokovic, el suizo Roger Federer, segundo preclasificado, y el español Rafael Nadal, tercer cabeza de serie, avanzaron a semifinales.

El suizo Federer (37 años, segundo preclasificado) venció al japonés Kei Nishikori (8) por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-4.

Federer, ocho veces campeón en el All England Club, se enfrentará al español Rafael Nadal (3), quien le ganó ayer al estadounidense Sam Querrey (65) por 7-5, 6-2 y 6-2.