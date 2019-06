Nadal le ganó a Federer y jugará mañana la final de Roland Garros

El español Rafael Nadal le ganó ayer el clásico del tenis moderno al suizo Roger Federer y buscará mañana domingo su duodécimo título de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Nadal (segundo en el ranking mundial de la ATP) se impuso a Federer (3°) por 6-3, 6-4 y 6-2 en dos horas y 25 minutos de juego de un partido marcado por el viento reinante en el estadio Philippe Chatrier, con capacidad para 15.000 espectadores y court principal del complejo tenístico de Stade Roland Garros, sede del abierto francés desde 1928.

El español enfrentará en la final al ganador de la otra semifinal entre el serbio Novak Djokovic (1) y el austríaco Dominic Thiem (4), partido que en la víspera no pudo terminarse, por la lluvia que precipitó.

Nadal, quien no le ganaba a Federer desde 2014 y acumulaba cinco derrotas consecutivas, volvió a demostrar su superioridad sobre el polvo de ladrillo de París.

El español, que busca de su décimo octavo Gran Slam y jugará su vigésimo sexta final de Grand Slam, mostró su grandeza en la victoria: "Quiero felicitar a Roger, es increíble que con 37 años mantenga este nivel. Probablemente sea el mejor jugador de la historia, siempre es un placer jugar contra él”.

El suizo multicampeón no le fue en zaga en caballerosidad y afirmó que "sobre tierra batida nadie se acerca remotamente a su tenis. Ya no sé con quién entrenarme para poder enfrentarlo. Ha sido un gran torneo, quizás tuve el mayor apoyo del público en mi carrera, en los entrenamientos, en los partidos y fuera de la pista. Me sorprendió haber llegado tan lejos y no sé qué pasará el año próximo".

El mallorquín, que no perdió ninguna final en Roland Garros, igualó el récord de finales disputadas en un mismo Grand Slam que tenía la checa Martina Navratilova en Wimbledon.

Nadal logró su victoria 92° en Roland Garros, donde solo perdió dos veces, y llega a la final habiendo perdido solo un set, ante el belga David Goffin.

La otra semifinal se frustró por la lluvia y tras dos interrupciones fue aplazada hasta hoy cuando Thiem se imponía por 6-2, 3-6 y 3-1 con el saque a favor del austríaco.

Thiem y Djokovic ya tuvieron que suspender el miércoles por lluvia sus partidos de cuartos de final con el ruso Karen Khachanov y el alemán Alexander Zverev, respectivamente, sin jugar un solo punto.

Así, si el serbio accede a la final jugará cuatro días seguidos por lo que disminuyen sus chances de ganar los cuatro Grand Slam seguidos, aunque en distintas temporadas, ya que se impuso en Wimbledon '18, US Open '18 y Australia '19.

La final femenina entre la australiana Ashleigh Barty y la checa Marketa Vondrousova está prevista para hoy, a la hora 10.

Si la jornada de hoy no se suspende por mal tiempo la final de caballeros se mantiene como estaba previsto para el domingo a las 10, hora de la argentina.

El abierto francés reparte 42.661.000 euros en premios, lo que abarca el individual femenino, el individual masculino, el dobles femenino, el dobles masculino y el doble mixto.