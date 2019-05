Nadal y Federer pasaron a tercera ronda sin sobresaltos

El español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer superaron ayer sin grandes apuros sus partidos de la segunda ronda de Roland Garros, en ambos casos contra rivales alemanes situados fuera del Top 100 del ránking.

Nadal venció a Yannick Maden (114º) por 6-1, 6-2 y 6-4, mientras que Federer derrotó a Oscar Otte (144º) por 6-4, 6-3 y 6- 4.

La historia se repitió para Nadal, número 2 mundial y once veces campeón en París, respecto a la primera ronda, en la que también tuvo una victoria cómoda ante un jugador alemán (Yannick Hanfmann) procedente de las rondas de clasificación, igual que su adversario de esta ocasión.

En el encuentro de su debut, Nadal perdió seis juegos e invirtió 1 hora y 58 minutos en la pista. Esta vez concedió a su rival siete y pasó once minutos más en el partido, pero igualmente sin sufrir un gran desgaste físico.

El encuentro no tuvo apenas historia y desde el principio el jugador mallorquín se mostró muy superior.

El tercer set fue en el que Maden plantó más batalla, hasta el 4-4, cuando Nadal puso la directa hacia la victoria final, que se apuntó con un 6-4 finalmente.

"Siempre hay cosas por mejorar. Pero por ahora ha sido suficiente para estar en tercera ronda. Dos buenos partidos, los dos ganados en tres sets", afirmó el mallorquín.

En la siguiente ronda, Nadal tendrá un rival de más peso, el belga David Goffin, actual 29º del mundo.

Por su parte, Federer necesitó apenas 1 hora y 35 minutos para su victoria sobre Oscar Otte, aunque perdió más juegos que Nadal, un total de diez entre las tres mangas.

En la siguiente etapa, el tenista de Basilea de 37 años tendrá como adversario al noruego Casper Ruud (63º).

Remontaron nishikori y stefanos tsitsipas y desertó kiki bertense

Por su parte, el griego Stefanos Tsitsipas (6º del mundo) tuvo que batallar más este miércoles para imponerse en su duelo de segunda ronda al boliviano Hugo Dellien (86º) por 4-6, 6-0, 6-3 y 7-5.

Dellien, que contra Tsitsipas se vio mermado físicamente por una torcedura de tobillo sufrida en el primer set, había hecho historia ya en la primera ronda al convertirse en el primer boliviano en ganar un partido del Grand Slam en 35 años.

También remontando un mal inicio, el japonés Kei Nishikori (7º) superó el segundo obstáculo en este Roland Garros, con un 4-6, 6- 4, 6-4 y 6-4 ante el francés Jo-Wilfried Tsonga (82º).

Entre las decepciones en el cuadro masculino estuvo la del argentino Guido Pella, 23º del mundo, que se vio sorprendido por un jugador francés invitado por los organizadores, Corentin Moutet (110º), que le superó 6-3, 6-1, 2-6 y 7-5.

El tenis argentino compensó esa decepción con la alegría de Juan Ignacio Londero (78º), que continúa su aventura y derribó al francés Richard Gasquet (49º), algo corto de forma tras su reciente baja de seis meses, por 6-2, 3-6, 6-3 y 6-4.

En el torneo femenino, la principal noticia fue el abandono de la holandesa Kiki Bertens, reciente campeona en Madrid y número 4 del mundo.

La jugadora neerlandesa renunció aparentemente por enfermedad apenas iniciado su partido en la pista central, cuando perdía 3-1 en el primer set ante la eslovaca Viktoria Kuzmova (46ª) y solicitó la entrada del médico.

La española Garbiñe Muguruza (19ª), campeona en Roland Garros en 2016, no tuvo excesivos problemas para vencer a la sueca Johanna Larsson (172ª) por 6-4 y 6-1.

La jugadora nacida en Caracas se citó en tercera ronda con la ucraniana Elina Svitolina (9ª), que se clasificó sin necesidad de jugar por la baja por enfermedad de la eslovaca Kateryna Kozlova (67ª).

"Es un partido que va a ser bueno jugar. Es una buena tercera ronda. Hace tiempo que no juego contra ella", afirmó Muguruza.

También se clasificó a tercera ronda, con paso firme, la checa Karolina Pliskova, N° 2 mundial y entrenada por la extenista española Conchita Martínez, que se impuso por un doble 6-2 a la eslovaca Kristina Kucova (203ª).