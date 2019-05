Del Potro no sentenció a Djokovic y el serbio jugará en semifinales frente a Schwartzman

El argentino Juan Martín Del Potro perdió ayer ante el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, por 4-6, 7-6 (6) y 6-4 después de contar con dos "match points" consecutivos en el segundo set y se despidió en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma.

El tandilense jugó en un nivel de mayor a menor durante las tres horas del encuentro disputado en el estadio central del Foro Itálico, donde el serbio volvió a ser su verdugo como en 2009 y 2017 en idéntica instancia.

El primer parcial lo mostró dominante en los momentos decisivos, lo que le permitió defender las seis oportunidades de quiebre que dispuso el balcánico y tomar una de las dos a su favor para abrocharlo por 6-4.

El argentino, número 9 del ranking mundial, impuso condiciones en el juego cuando pudo conectar su primer saque y una implacable derecha, ante un rival que apostó a las pelotas cruzadas para el revés.

En ese rubro, Del Potro encontró buenas soluciones con golpes paralelos y así llegó a la definición del segundo parcial con buenas chances de llevarse una gran victoria en lo que fue su séptimo partido en la temporada.



Con el marcador 6-4 en el tie break, tuvo dos opciones para cerrar el partido, una de ellas con su saque, pero falló increíblemente con una derecha cruzada y dejó con vida a un Djokovic que desde entonces se hizo dueño del partido.

El serbio festejó con desahogo la conquista del segundo set y en el tercero, favorecido por la merma física del argentino -jugó con un apósito en el dedo gordo derecho-, se encaminó sin problemas hacia la victoria final.

El camino le quedó allanado cuando quebró el saque del tandilense en el quinto game y enseguida lo confirmó para tomar una ventaja decisiva.

Djokovic amplió a 16-4 su historial favorable con Del Potro, a quien le ganó las cuatro veces que lo enfrentó sobre canchas de polvo de ladrillo: tres de ellas en el Masters 1000 de Roma y otra en Roland Garros 2011.

El tandilense sigue sin ganarle desde los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y hoy encadenó la quinta derrota consecutiva ante el actual número uno del mundo, que llegaba de vencerlo en la final del Abierto de los Estados Unidos 2018.

Schwartzman se impuso a Kei Nishikori

"Nole" jugará hoy su semifinal ante otro argentino, el porteño Diego Schwartzman, quien ayer le ganó por primera vez en su carrera al japones Kei Nishikori (5°), por 6-4 y 6-2.

El "Peque" tendrá una considerable ventaja de descanso respecto al serbio, con el que ya perdió en el US Open 2014 y Roland Garros 2017. Esa semifinal comenzará no antes de la hora 15 de la Argentina, después de la que sostendrán el español Rafael Nadal (3) y el griego Stefanos Tsitsipas (8) desde las 9.30.

Schwartzman, quien a partir de la próxima semana regresará al Top 20, no atraviesa un año bueno en resultados, con la excepción de la final del Argentina Open, que perdió en febrero frente al italiano Marco Cecchinatto, pero en Roma se reencontró con su nivel y venció sucesivamente al japonés Yoshihito Nishioka (75°), al español Albert Ramos (88°), al italiano Matteo Berrettini (33°) y en la víspera a Nishikori.

Hoy enfrentará a Djokovic con la difícil misión de volver a poner al tenis argentino en la final del Masters 1000 de Roma tras catorce años. El último en conseguirlo fue Guillermo Coria en 2005 cuando cayó en una recordada definición con Nadal.

Tres argentinos fueron campeones en el Foro Itálico: Guillermo Vilas (1980), José Luis Clerc (1981) y Alberto Mancini (1989); mientras que otros cuatro alcanzaron la final: Martín Jaite (1987), Guillermo Pérez Roldán (1988), David Nalbandian (2004) y Coria.