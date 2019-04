Rafael Nadal terminó con el sueño de Guido Pella

El tenista bahiense Guido Pella perdió ayer ante el español Rafael Nadal, número dos del mundo, por 7-6 (7/1) y 6-3 en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, donde era el último argentino en el cuadro de singles.

Pella, ubicado en el puesto 35 del ranking mundial de la ATP, sacaba 4-1 y 6-5 en el primer set, pero no logró cerrar y terminó cayendo en dos horas y 20 minutos de juego ante Nadal, el defensor del titulo.

A partir del lunes, el zurdo de Bahía Blanca aparecerá por primera vez en su carrera dentro de los 30 primeros del ranking ATP, en el puesto 27. Así, serán tres los argentinos en el top 30, con Juan Martín Del Potro (9) y Diego Schwartzman (24).

Pella, de 28 años y campeón de la Copa Davis en 2016, venía de buenas victorias en Montecarlo contra el croata Marin Cilic (11) y el italiano Marco Cecchinato (16), semifinalista en Roland Garros 2018 y campeón del Argentina Open 2019.

A pesar de que hoy no pudo con Nadal, Pella cerró una de las mejores semanas desde que es profesional. Este año, conquistó su primer ATP en San Pablo; fue finalista en Córdoba (perdió con su compatriota Juan Ignacio Lóndero), semifinalista en el Argentina Open y cuartofinalista en el Masters 1000 del Principado.

Nadal, ex número uno y 11 veces campeón en Montecarlo se puso 3-0 en el historial frente a Pella y pasó por 69na. vez a una semifinal de Masters 1000, la número 14 en Montecarlo. El de Mallorca esperará en su llave al ganador del partido que más tarde jugarán el italiano Fabio Fognini y el croata Borna Coric.

El Masters 1000 de Montecarlo, que repartirá premios por 5.207.405 euros, se quedó más temprano sin el máximo favorito y número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, quien perdió con el ruso Daniil Medvedev por 6-3, 4-6 y 6-2.