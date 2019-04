Jugaron un torneo nacional de tenis para menores

Se realizó en nuestra ciudad un torneo nacional de menores (ex Grado 3) de tenis, abierto a exponentes de todas las categorías, desde los 12 a los 18 años, en damas y en varones.

Se contó con la participación de más de 60 chicos, quienes vinieron a representar a varias Asociaciones de la Provincia de Buenos Aires, contando el certamen con el apoyo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), de la Asociación de Tenis del Oeste bonaerense (ATOBA), de la Asociación Juninense de Tenis (AJT) y del Gobierno Local.

Los partidos se disputaron en los courts del Centro de Alto Rendimiento “C.A.S.-TenisJunín” y en las canchas de “Maxi Tenis”, con más de treinta horas de juego, que se vivieron con intensidad, durante dos días y ante gran marco de público tanto sábado como domingo.



Los ganadores en sus diferentes categorías fueron:

Sub-12 Varones: Campeón, Ignacio Del Piano (Pergamino); subcampeón, Juan A. Salas (Carlos Tejedor).

Sub-14 Varones: Ganador, Franco Quijano (San Nicolás); Subcampeón, Pedro Di Nella (Lincoln).

Sub-16 Varones; Campeón, Andre Azar (Lincoln); finalista, L. Dalena (Lincoln).

Sub-18 Varones: Campeón, Agustín Rodríguez (Capital Federal); subcampeón, Tomás Speroni (Salto Argentino).

Sub-14 Damas: Campeona, Lucila Tous (Luján); segunda, Martina Sfilio (Zárate).

Sub-18 Damas: Ganadora, Melina Naguel (Eduardo Castex); subcampeona, Delfina Rodríguez (Chivilcoy).

Certamen “Gen10´s”

En cuanto a los más chicos, se realizó el primer torneo recreativo-participativo “GEN10’S”, al cual concurrieron más de 35 chicos de 6 y 10 años, quienes que llegaron desde varias ciudades de la zona.

La competencia contó con el apoyo de la directora del Programa, Romina Puglia Guarneri y se concretó en canchas de distintas dimensiones, con otro tipo de pelotas, acordes a cada nivel y edades.

La idea principal es acercar a los más chiquitos a este deporte, mediante torneos que son recreativos y no competitivos, para fomentar en ellos no solo el juego, sino también el respeto por el otro, el cuidado de la cancha y de los elementos de juego, etc., con el objetivo de que aprendan jugando.

Es sumamente positivo que Junín pueda ser centro de este tipo de torneos, gracias a que las instalaciones del Centro de Entrenamiento CAS-TenisJunín cumplen con todos los requisitos que exige la Asociación Argentina y de ATOBA.

El director del CAS-TenisJunín, profesor Leandro Verón, agradeció a todos los jugadores, familiares, entrenadores, sponsors; al subsecretario de Educación y Deportes, profesor Daniel Pueyo; a los clubes que brindaron sus instalaciones; a Romina Puglia Guarneri (directora del programa GEN10’s) y a todos los integrantes del Centro de Alto Rendimiento, por el constante apoyo para el desarrollo de este deporte.