Terapia regenerativa para recuperar a Juan Martín del Potro

Juan Martín del Potro no se lleva bien con las lesiones. El tandilense, cuarto en el ranking ATP, no podrá revalidar su título en el Masters 1000 de Indian Wells, ya que se someterá a un “tratamiento de terapia regenerativa” en su rodilla derecha que lo tiene a mal traer.

“Después de jugar en Delray Beach hicimos consultas con distintos especialistas y decidimos con mi equipo de trabajo realizar un tratamiento de terapia regenerativa en la rodilla por lo que estaré varios días de reposo deportivo hasta volverme a entrenar”, informó el tenista a través de las redes sociales.

“Lamentablemente no podré jugar en Indian Wells, tenía mucha ilusión de volver a ese lugar tan especial para mí, pero la idea es esperar dos semanas y probar si el tratamiento es efectivo para permitirme jugar en Miami”, concluyó “la Torre de Tandil”.

“Delpo” regresó al circuito en el campeonato de Delray Beach tras romperse la rótula derecha en el Masters 1000 de Shanghái en octubre pasado y cayó eliminado en cuartos ante Mackenzie McDonald, evidenciando problemas en la misma rodilla y mostrando evidentes signos de dolor durante gran parte del encuentro.

En ese entonces, Del Potro anunció que no participaría ATP 500 de Acapulco que se está realizando en México. En total perderá 1500 puntos, por lo que el retroceso en el ranking es un hecho.



Segundo torneo de la Liga Juninense

La Liga de Tenis Juninense ha programado su segundo certamen de la temporada, desde el 25 de marzo en los courts del Club Junín.

El cierre de inscripciones será el miércoles 20 del corriente mes, destacándose que el tercer campeonato de esta Liga de Tenis se iniciará el sábado 25 de mayo venidero, con cierre de anotaciones el 22 de ese mes.