Djokovic le ganó a Nadal y consiguió su tercer título consecutivo de Grand Slam

El serbio Novak Djokovic desplegó ayer un tenis admirable para vencer sin objeciones al español Rafael Nadal por 6-3, 6-2 y 6-3 en la final del Abierto de Australia y conseguir su tercer título de Grand Slam consecutivo, que se encadena con Wimbledon y el US Open 2018.

El número uno del mundo fue campeón por séptima vez en Melbourne Park sin ceder ni una vez el servicio en el partido decisivo, que enfrentó a los dos máximos favoritos por espacio de dos horas, cuatro minutos en el Rod Laver Arena.

Djokovic, de 31 años, se convirtió así en el tenista más ganador en la historia del "Major" australiano y en el octavo jugador que suma siete títulos en una de las cuatro citas de Grand Slam.

En ese último rubro permanece todavía por detrás del propio Nadal, campeón de Roland Garros en once oportunidades y también del suizo Roger Federer, poseedor de ocho trofeos de Wimbledon.

Campeón de Australia en las temporadas 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2019, el serbio se despegó del australiano Roy Emerson y Federer, quienes se coronaron seis veces en Melbourne.

Ese logro se materializó en la reedición de la final 2012 disputada entre ambos, que poco tuvo que ver con la de ayer porque demandó cinco sets para conocer al ganador de la competencia.

A diferencia de lo ocurrido hace siete años, Djokovic fue absoluto dominador del partido en base a un servicio lapidario y le infligió al español su peor derrota en las 25 finales de Grand Slam que lleva disputadas.

Asimismo, el actual número uno del mundo amplió el historial a su favor a 28 victorias y 25 caídas ante Nadal, que perdió los últimos ocho encuentros jugados con el serbio en canchas duras.

"Nole" se adjudicó un cheque de 4.100.000 dólares australianos (2,952 millones de dólares estadounidenses) tras un recorrido triunfal ante el estadounidense Mitchell Krueger (primera ronda); el francés Jo-Wilfried Tsonga (segunda); el canadiense Denis Shapovalov (tercera); el ruso Daniil Medvedev (octavos de final); el japonés Kei Nishikori (cuartos); el francés Lucas Pouille (semifinales) y el español Nadal.

Apenas el canadiense y el ruso pudieron robarle un set al tenista de Belgrado, que firmó su decimoquinto título de Grand Slam. Es que las siete coronas australianas se suman a cuatro conquistas de Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018), tres del Abierto de los Estados Unidos (2011, 2015, 2018) y una de Roland Garros (2016).

"Ganar este Grand Slam otra vez es increíble"

Tras recibir ayer el trofeo de manos de la leyenda estadounidense Ivan Lendl, el serbio definió como "algo increíble" hilvanar el tercer Grand Slam después de pasar por el quirófano a principios del año pasado.

"Es difícil de describirlo, estoy intentando rememorar cómo ha sido todo en este último año. Me operé a principios del año pasado y ahora he conseguido todo esto. Ganar este Grand Slam otra vez es increíble. Quiero agradecer a mi familia su amor incondicional", dijo "Nole" en declaraciones reproducidas por la agencia Efe.

Luego tuvo palabras de reconocimiento para su rival, a quien le agradeció "su ejemplo en la lucha y la definición de sacrificio".

"Obviamente hoy ha sido duro para él, pero gracias por mostrarnos tanto a mí como a todos los jugadores cuál es la definición de lucha y de seguir adelante", aseguró.

Nadal, de 32 años, volvió a jugar en Melbourne después de ausentarse desde las semifinales que abandonó ante el argentino Juan Martín Del Potro, en septiembre pasado, en el US Open.

Una lesión en la rodilla derecha precipitó el final de su temporada 2018 y lo obligó a operarse en noviembre, pero su reaparición en Melbourne, donde fue campeón en 2009, resultó brillante, al punto de llegar hasta la final con todos triunfos en tres sets.

Esta nueva derrota, en su quinta final australiana, le impidió a "Rafa" ser el primer tenista de la era abierta en ganar por partida doble cada uno de los cuatro títulos de Grand Slam.