Martín Torreta desea volcar la experiencia recogida en distintas partes del mundo

El juninense Martín Torreta, de 33 años, se sigue codeando con lo mejor del tenis mundial, ya que desde hace varias temporadas se radicó en Italia y allí fue entrenador y asistente, no solo en suelo "azurro" sino en otros países, con jugadores de alta competencia bajo su tutela, especialmente Juniors y Sub-18.

Torreta se fue a los 22 años desde nuestra ciudad hacia ese país europeo, contando para ello con el apoyo de un compañero de entrenamiento en nuestro país, Antonio Pastorino, quien supo ser compañero en competencias mundiales con David Nalbandian y el "Mago" Guillermo Coria, entre otros.

Cuando dejó su tierra natal, Martín tenía sus documentos italianos en trámite y decidió irse a ese país y sacarlos directamente allá y sin saber que lo esperaba en Europa, sin tener donde ir a dormir en los primeros días, tuvo el gran apoyo de Pastorino y comenzó a hacerse camino en este deporte.

Destacó que a poco de llegar a Italia, tenía "Un conocido en un Club y empecé a entrenar allí, yo iba a competir y trabajar, a conocer el mundo. En Italia competí en varios torneos chicos, buscando generar plata para sobrevivir y seguir conociendo y jugando. Llegué a Perugia, en el centro de Italia, y allí conocí a Alberto Castellani, mentor del ´Mental Coach´ en tenis, y también a Adrián Voinea. El trabajar con Castelllani me permitió aprender mucho de un entrenador de varios grandes jugadores, entre ellos a varios ubicados entre los mejores cien del mundo todos ellos y a quienes llevó al máximo como Novak Djokovic".

Siguiendo con su testimonio, Martín señaló que, como jugador, "En una final que estaba jugando en Calabria, se me rompió el tobillo, cuando estaba ganando fácil. Era un fin de semana festivo allí y nadie trabajaba, pero por suerte el juez de línea tenía a su mamá trabajando en el Hospital y me llevaron allí y me atendieron e internaron durante una semana. Hubo personas de Italia que me ayudaron (a bañarme, a atenderme mientras estaba internado, hasta me dieron dinero y demás). Luego, cuando me recuperé, me fuí a trabajar con Castellani, quien habla varios idiomas, es amante de la poesía, amigo de Tony Nadal, el tío de ´Rafa´, así que a partir de allí empecé a trabajar en alto nivel, no solo en el juego sino en lo mental y comencé a entrenar con varios jugadores/as de primer nivel, con personas que me enseñaron mucho en este mundo del tenis".

Destacó entre ellos a "Adrián Boinea, con quien entrené y viví un largo tiempo, trabajando con una Escuela Satélite junto a Stéfano Pescosólido, actual entrenador del Sub-16 de Italia y quien me llevó como colaborador de las formativas en la Federación Italiana de Tenis, ingresando así al ´primer mundo´ del tenis. De allí me fuí a Pesaro, sobre el mar Adriático, cerca de Bologna, donde conocí a Roberto Antonini, gran entrenador y un amigo, quien me hizo hasta director de su Escuela, ya que él no la podía atender. La misma, tiene cuatro canchas de polvo de ladrillo, una de cemento, una escuela de 150 chicos (entre ellos Luca Nardi, ganador de puntos ATP con solo 14 años y lo comparan con Roger Federer), gimnasio, etc.", reconociendo sobre el citado Nardi que "Sería un orgullo para mí volver a entrenarlo. Nos reencontramos hace poco y él se emocionó mucho, así que estuve charlando con su mamá y por allí vuelvo a entrenarlo, luego de un tiempo", expresó.

"El tenis abre puertas"

Tras reconocer que "El tenis abre puertas, pero es complicado convertirse en profesional, hay que estar, no basta solo con las ganas", Martín manifestó:

"Se fueron desencadenando cosas que me llevaron a estar metido en el Circuito, especialmente cuando trabajé tres años en China, pero por los afectos, decidí volver a la Argentina hace un año, junto a mi novia y futura esposa. Estoy viviendo en Rosario, donde tengo un gran amigo, el ex jugador profesional y del equipo argentino de Copa Davis, Eduardo Schwank. Él me puso en contacto con Franco Pertusati, quien trabajó en la Academia de Guillermo Coria, y ahora entrenamos a un grupo de chicos en el Club Mitre de la ciudad de Pérez (cercana a Rosario), un club básicamente de golf y tenis con grandes instalaciones, con gimnasio, canchas de primer nivel, todo disponibe para organizar torneos, campus de entrenamientos, etc. Estamos encarando la pretemporada con muchas ganas e ilusión, buscando aportar humildemente nuestro granito de arena al tenis nacional".

Tras reconocer a "Miguel ´Negro´ Galván como un maestro del tenis y mentor de vida, mi primer maestro, una persona increíble que me enseñó a ser competitivo, a querer ganar y a ser un hombre, por eso lo llevo siempre muy presente", el entrevistado destacó finalmente:

"El tenis está muy difícil en nuestro país. Ahora la nueva dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis quiere hacer las cosas bien, pero hay personas que enseñan a jugar a este deporte y nunca jugaron al tenis de manera competitiva. No veo resultados, una cosa es ganar y otra es saber jugar al tenis, porque actualmente no se enseña a jugarlo, sino a pegarle a la pelota. No hace a la cuestión que tengas muchos jugadores, sino la calidad de los que tenés, no hay más respeto, es lo que estamos perdiendo y me amarga, aunque siempre soy positivo y lo importante es seguir dándolo todo, dejar todo, hasta con errores, para tratar de aprender de ellos", completó.