Rafael Nadal confía estar bien para el abierto de Australia

El tenista español Rafael Nadal aseguró que confía en "estar listo al 100 %" para el Abierto de Australia, que comienza en menos de tres semanas en Melbourne, pese a su combate contra las lesiones de los últimos meses.

Nadal reaparece en las pistas en el torneo de exhibición de Abu Dabi, donde se medirá al sudafricano Kevin Anderson el viernes. Pero sus miras están puestas sobre todo en Australia, donde comienza su temporada 2019 en el torneo de Brisbane.

"Comencé hace dos semanas a ir paso a paso y creo que tengo tiempo para estar listo al 100% para Melbourne", afirmó el mallorquín a los periodistas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.



"Estará bien tener primero unos partidos, pero tengo confianza en llegar a Melbourne en buena forma", precisó.

El Abierto de Australia arrancará el 14 de enero.

El español, número 2 mundial, tuvo que terminar de manera prematura su temporada de 2018. No compite desde el problema de rodilla que le obligó a ser declarado baja en la semifinal del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Juan Martín Del Potro, el pasado mes de septiembre.

En noviembre, Nadal se sometió a una operación en el tobillo derecho. Regresó a los entrenamientos hace dos semanas.

El tenista de 32 años tuvo que abandonar en dos de las cuatro citas del Grand Slam de 2018, ya que también lo hizo en Australia. Su mayor éxito del año fue su undécima corona en Roland Garros.

"La segunda parte del año ha sido difícil por las lesiones, pero son cosas que pasan y forma también parte de mi carrera", se resignó la estrella del tenis español.

"Intento mantener la calma, trabajar como tengo que hacerlo y cuando esté de vuelta sé que no será fácil, sé que al principio siempre tienes malas sensaciones y dolores que no se presentan normalmente", concluyó Nadal.