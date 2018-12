Schwartzman, Ferrer, Fognini y Thiem van a jugar el ATP capitalino

El porteño Diego Schwartzman (17°), el español David Ferrer, el italiano Fabio Fognini (13°) y el austríaco Dominic Thiem (8°) fueron hoy los primeros cuatro confirmados para el cuadro principal del ATP 250 de Buenos Aires, que se disputará en febrero próximo en el Lawn Tennis.

Del 9 al 17 de febrero, Thiem jugará un torneo en el que está invicto ya que durante sus dos participaciones (en 2016 y 2018), ganó el título.

En tanto, David Ferrer, que hizo un triplete entre 2012 y 2014, jugará por última vez en Argentina, uno de los seis torneos que eligió para cerrar su carrera profesional.

Según reveló Miguel Nido, socio de la organización del torneo, "puede que haya una sorpresa" más para el cuadro principal con otro Top 20 del ranking mundial.

Teniendo en cuenta que "Tennium" (propietario del 80 % del torneo) es también dueño del ATP de Amberes, está la posibilidad de que el belga David Goffin juegue en Buenos Aires ena 2019.

En ese sentido, Nido explicó que no hubo "coordinación" con las autoridades del torneo de Córdoba, el otro ATP que tendrá la Argentina en 2019.

"No hubo trabajo en conjunto con el ATP de Córdoba. Nosotros acordamos con los jugadores en abril y Córdoba se confirmó como sede después del US Open", indicó.

En la conferencia de prensa de lanzamiento realizada este martes en un hotel porteño, estuvieron el correntino Leonardo Mayer (campeón de la Copa Davis 2016) y Facundo Díaz Acosta (doble medallista dorado olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018).

Entre las voces destacadas de presentación estuvo también la de Martín Jaite: "Cada vez que presentamos el torneo siento una pasión muy grande y por suerte esa pasión no disminuye".

"Fue un año más complicado que otros, pero son 19 años de historia del torneo, pero ante estas situaciones estás más curtido y no te volvés tan loco", agregó Jaite.

El exTopTen del ranking mundial destacó la concreción de la "Pre-qualy", del 17 al 22 de diciembre en GEBA, que permitirá "a muchos chicos argentinos" poder llegar al cuadro principal.

Jaite anunció también que volverá el torneo de Leyendas, que suele captar mucha atención en el público concurrente al Buenos Aires Lawn Tennis.