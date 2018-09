Argentina y Colombia se enfrentan en San Juan

Diego Schwartzman y Santiago Giraldo abrirán hoy la serie de playoffs de Copa Davis entre Argentina y Colombia, que se jugará en el estadio Aldo Cantoni, de San Juan. El primer punto se jugará desde las 11, tal cual quedó programado en la ceremonia del sorteo que se realizó ayer.

En tanto, el segundo punto lo disputarán Guido Pella y Daniel Galan. Mañana será el turno del dobles, con Máximo González-Horacio Zeballos frente a la dupla cafetera Alejando Gómez-Cristian Rodríguez. Por último, el domingo se medirán Diego Schwartzman-Daniel Galan y posteriormente Guido Pella-Santiago Giraldo.

En conferencia de prensa, Schwartzman analizó a su primer rival: “Santiago (Giraldo) tuvo momentos en su carrera en los que les ganó a los mejores del mundo. Después, tomó la decisión de dejar de jugar un tiempo, por eso hoy tiene el ranking que tiene. Desde principio de año está buscando llegar a su mejor nivel y yo tengo que jugar un poco con eso. Saber que hace mucho no juega cinco sets y tratar de llevarlo al límite para que no sea este fin de semana donde vuelva a sentirse cómodo”.

Por su parte, Gastón Gaudio, capitán del equipo argentino, explicó cómo trabaja el equipo de capitanes: “Nosotros consultamos todas las decisiones y hoy me toca a mí estar sentado en la silla, pero será como venimos haciendo esta semana: trabajamos los tres juntos, charlamos todos los temas y nos ponemos de acuerdo. Y por ahí soy yo el que está en la silla, pero ellos están ahí atrás y cumplen la misma función, estén en un asiento o en otro. No es tan complicado”.