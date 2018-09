El argentino Del Potro venció a Isner y avanzó a las semifinales

Juan Martín del Potro (3°) se impuso ante John Isner (11°) en los cuartos de final del US Open 2018. En el Ashe Stadium y luego de tres horas y 31 minutos, el argentino ganó 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) y 6-2 en el principal del Abierto de los Estados Unidos. Esperará en semifinales al ganador de Rafael Nadal (1°) y Dominic Thiem (9°).

El tandilense no pudo en el primer parcial y cayó en el tiebreak 7-6 (5). Los tenistas no se dejaron romper el saque, Delpo apenas contó con un break point cuando iban 5-5 pero Isner pudo levantarlo. En el desempate, el nacido en Carolina del Norte consiguió un miniquiebre y sacó la diferencia necesaria para adjudicarse el parcial.

En el segundo capítulo, la Torre de Tandil redobló la intensidad, rompió el saque de su rival y se quedó con el cuarto game para aventajarse 3-1. Luego mantuvo la diferencia para ganar el set por 6-3.

En el tercero, el argentino de 29 años dio vuelta un 15-40 con su servicio y salvó la posibilidad de quiebre de Isner. Ambos mantuvieron su saque y en el tie break Del Potro supo aprovechar sus oportunidades para imponerse y así ganar 7-6 (4).

Ya en el último parcial, la mejor raqueta albiceleste aprovechó el cansancio de su retador debido al sofocante calor y se puso en ventaja rápido rompiendo su primer servicio. Cuando iba 5-2 al frente, Delpo volvió a quebrar el saque de Isner para coronar su triunfo con un 6-2.

El tenista argentino, campeón del US Open 2009, sigue arriba en el historial ante el estadounidense: ocho triunfos contra cuatro de su rival. Este fue el tercer enfrentamiento en lo que va de 2018 entre ambos: el primero había sido para Isner en semifinales del Masters 1000 de Miami por 6-1 y 7-6 (2), el segundo fue para Del Potro tras ganar en octavos de final de Roland Garros por 6-4, 6-4 y 6-4.

En las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada, Del Potro se medirá ante el mejor del choque de cuartos que disputaban el español Nadal y el austríaco Thiem.