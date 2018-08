Ganó Del Potro en sets seguidos y pasó a la tercera ronda del US Open

El tenista argentino Juan Martín del Potro, venció ayer en sets corridos al norteamericano Denis Kudla y pasó a la tercera ronda del US Open, que se disputa en Nueva York.

El tandilense volvió a ganar en tres sets, esta vez a Kudla y en un US Open agobiante por el calor. El duelo se extendió por una hora 56 minutos.

Después de un sólido debut en sets corridos ante Donald Young, Juan Martín Del Potro (3°) repitió la faena en segunda ronda ante el local que ocupa el puesto 72° del ranking, a quien venció por segunda vez en su historia, ahora 6-3, 6-1 y 7-6 (4) para avanzar a tercera ronda.

Le tomó 5' quebrar el primer game y después también rompió el servicio de su rival para el 6-3 del primer set, capítulo en el que tiró bastante a las líneas, producto de lo cual sumó 12 winners y 10 errores no forzados en 37 minutos. De esa manera equilibró los puntos largos cuando le jugaban al revés con los cortos que pudo dominar con la derecha.

El segundo fue un paseo para el tandilense, que mejoró el saque (8 aces), subió los winnes (14) y erró menos (3). Coincidió con un bajón del estadounidense, además, que veía cómo pasaban los misiles sin poder hacer mucho. Negoción para el argentino, que lo ganó en apenas 24'.

En el tercero el local cambió su juego y, en consecuencia, el partido: empezó a arriesgar y sus tiros encontraron precisión. Siete aces, 21 winners, 82% con el primer saque, diez puntos (91%) en la red. Cada uno mantuvo su servicio -Delpo seguía mandando con su saque hasta el tie-break, que el argentino ganó en el cuarto match point.