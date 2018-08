Juan Martín Del Potro y el Abierto de los EE.UU. “Es mi torneo favorito”

Lo repite ante cada consulta y lo demuestra a cada paso: Juan Martín del Potro disfruta del Abierto de tenis de Estados Unidos en Nueva York como no lo hace en ningún otro sitio del mundo.

Cobijado por un público que lo adora, afirmado sobre la superficie a la que mejor se adapta y motivado por su mejor posición histórica en el ranking mundial, Del Potro sabe que está frente a una oportunidad enorme, siempre que su muñeca operada le responda como pretende.

“Me siento bien y estoy en buena forma“, consideró Del Potro ante la prensa internacional que lo abordó en plena pista del flamante estadio Louis Armstrong durante el “media day”. Y como una verdadera estrella, luego habló para las televisoras internacionales y se dio un sentido abrazo con Daniela Hantuchova, la ex tenista eslovaca que ahora es presentadora de la cadena Prime.

“Como todos saben, este es mi torneo favorito del Tour y siempre tengo muchas expectativas de jugar en Nueva York. Estoy muy emocionado de comenzar y trataré de disfrutar como siempre lo hice en este torneo. Después veré si puedo llegar lejos”, afirmó el Gigante.

Caminando por las entrañas del estadio Arthur Ashe para ir desde la sala de jugadores a entrenarse a una cancha auxiliar o para practicar en el estadio Louis Armstrong, donde hoy debutará ante el local Donald Young en el cierre de la jornada nocturna, el argentino se topa con una gigantografía con su imagen, como la de todos los campeones que alguna vez celebraron en el US Open.