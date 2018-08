Duras críticas de Gaudio contra Daniel Orsanic

Daniel Orsanic dejó de ser el capitán de Copa Davis de Argentina y Gastón Gaudio, uno de los tres designados para sucederlo, se mostró muy crítico con él. El Gato dejó en claro las diferencias que tenía con la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis.

En Perros de la calle, programa de Radio Metro en el cual es columnista, Gaudio fue muy sincero sobre su pensamiento sobre Orsanic, quien no se mostró contento por la manera en la que dejó su cargo: “Con él ganamos la Davis, pero también nos fuimos a la B”, expresó Gaudio.

El ex número 5 del mundo aseguró que la actitud de Orsanic fue un gran problema para su continuidad: “Nunca vino a plantearnos que, a pesar de haber apoyado la lista que perdió, quería seguir siendo el capitán de Copa Davis. No podíamos llegar a la serie contra Colombia con esta relación tensa, era insostenible”, explicó.