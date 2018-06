Báez y Fernández perdieron sus finales en Roland Garros

El tenis argentino se quedó a las puertas de conseguir dos títulos en la edición 2018 de Roland Garros. Ayer, Gustavo Fernández y Sebastián Báez perdieron las finales de sus respectivas categorías.

Báez, nacido hace 17 años en San Martín, Provincia de Buenos Aires, está ubicado en el puesto 967 del ranking mundial de la ATP y tras haber logrado una excelente victoria el viernes en las semifinales sobre el brasileño Seyboth Wild (474) por 6-2 y 6-2, no pudo repetir su actuación y cayó ante el taiwanés de 16 años Tseng (722).

El argentino, número uno del mundo en Junior, fue descubierto por el ex tenista José Luis Clerc y tiene como entrenador a Sebastián Gutiérrez.

Además de haber perdido la final de singles, Báez también cayó en la de dobles en pareja con el brasileño Wild, al ceder en el cruce decisivo jugado ayer ante la dupla conformada por el checo Ondrej Styler y el japonés Naoki Tajima por 6-2 y 6-1.

Báez, una de las mayores promesas del tenis argentino, no pudo sumarse a la nómina de campeones juniors de Roland Garros que integran Guillermo Pérez Roldán (1986 y 1987), Mariano Zabaleta (1995), Guillermo Coria (1999) y Agustín Velotti (2010), en varones, más Gabriela Sabatini (1984) y Patricia Tarabini (1986), en mujeres.

Fernández tampoco

El cordobés Gustavo Fernández perdió ayer la final de Roland Garros en tenis adaptado sobre silla de ruedas con el japonés Shingo Kunieda por 7-6 (7-5) y 6-0.

Fernández, nacido en Río Tercero -Córdoba- hace 24 años, había superado el viernes en semifinales en forma ajustada al francés Stephane Houdet por 6-1, 6-7 (4-7) y 6-3, pero hoy no puedo repetir esa actuación y cayó en la final ante el nipón Shingo Kunieda.

El “Lobito” Fernández fue campeón de Roland Garros en 2016 y de Australian Open en 2017 en singles, mientras que también conquistó Wimbledon en dobles masculino en 2015.

Para Fernández se trató de su tercera final en Roland Garros, ya que al título que conquistó en 2016 se suma la definición de hoy y la del año pasado, cuando perdió un partido increíble con el británico Alfie Hewett, al que superaba por 6-0 y 2-0 y terminó cayendo por 0-6, 7-6 (9) y 6-2.