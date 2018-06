Nadal vapuleó a Del Potro y jugará la final ante Thiem

El tenista Juan Martín Del Potro no pudo contra el español Rafael Nadal, número uno del mundo, y perdió ayer por 6-4, 6-1 y 6-2, en una de las semifinales de Roland Garros, el Grand Slam sobre polvo de ladrillo.

Del Potro, ubicado en el sexto lugar del ranking mundial, estuvo lejos del nivel que mostró el jueves en los cuartos de final contra el croata Marin Cilic (4) y no le hizo partido al campeón defensor, que alzó 10 veces el trofeo en París e irá por el undécimo el domingo ante el austriaco Dominic Thiem (8).

Solamente en el primer set, Del Potro compitió en igualdad de condiciones ante Nadal, una maquinita de principio a fin sobre esta superficie. Ambos defendieron su saque hasta el décimo game, en el que el europeo aprovechó para inclinar la balanza a su favor.

El argentino, que sintió una molestia en su pierna izquierda de arranque tras un resbalón, no consiguió quebrar pese a haber estado cerca. Mientras que Del Potro no pudo capitalizar seis ocasiones de "break", el zurdo de Mallorca cerró el set en cuanto vio la oportunidad. En los dos siguientes parciales, el español fue una aplanadora y terminó liquidando el partido en dos horas y 14 minutos de juego.

"Rafa" Nadal, que buscará el mañana su 11mo. título en Roland Garros y su 17mo. trofeo de Grand Slam, venía de eliminar en cuartos a otro argentino, Diego Schwartzman (12), a quien venció por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

Para Del Potro, a pesar de la caída de ayer, Roland Garros 2018 resultó un gran torneo. La Torre de Tandil, campeón del US Open en 2009 y este año en Acapulco e Indian Wells (totaliza 22 títulos ATP en el circuito), llegó a semifinales de este certamen parisino por primera vez en nueve años, lo que lo dejará en el puesto 4 del ranking mundial de la ATP a partir del próximo lunes.

El tandilense finalizó "contento" su participación en Roland Garros, a pesar de la derrota. "Me voy contento más allá de haber perdido contra Nadal porque hice un torneo mejor de lo esperado", manifestó Del Potro en diálogo con Espn.

Su mentalidad, la potencia en la mano derecha y el servicio le bastaron para construir una gran campaña que le permitirá desde el lunes ubicarse nuevamente cuarto, su mejor posición histórica en la clasificación ATP, que obtuvo en 2014.

"Estoy feliz de estar en los primeros lugares y también de terminar el torneo con una buena sensación física", señaló "La Torre" de Tandil.

En la primera semifinal del día, Thiem, octavo del mundo y campeón este año en Buenos Aires, superó al italiano Marco Cecchinato (72) por 7-5, 7-6 (12-10) y 6-1.

Thiem sacó de carrera a Cecchinato, la gran revelación del torneo, y avanzó por primera vez a la final de un Grand Slam.