Se terminó el sueño de Diego Schwartzman

El tenista argentino Diego Schwartzman no mantuvo el nivel que había mostrado hace 24 horas y quedó eliminado de Roland Garros, al perder hoy en los cuartos de final con el español Rafael Nadal por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

El “Peque” Schwartzman, ubicado en el puesto 12 del ranking mundial de la ATP, perdió luego de tres horas y 47 minutos con Nadal (1) en un partido que le era favorable el jueves cuando se imponía 6-4 y estaba prendido 3-5 abajo con el español al servicio, pero la lluvia copiosa en París motivó la postergación del partido para esta jornada.

En la reanudación, el argentino no repitió lo bueno que había hecho en el primer set y fue fácil presa del español, 10 veces campeón en Roland Garros y considerado el mejor tenista de todos los tiempos sobre superficie de polvo de ladrillo.

El tenista nacido en Mallorca hace 32 años, quien ya le había ganado al argentino las otras cinco veces que se habían enfrentado, dos de ellas este año, en Australia y Madrid, jugará una de las semifinales ante el vencedor del cruce que animaban el tandilense Juan Martín Del Potro (6) y el croata Marin Cilic (4).

La otra semifinal tiene sus protagonistas definidos, serán el austríaco Dominic Thiem (8) y la revelación del torneo, el italiano Marco Cecchinato (72).

Más allá de la derrota, Schwartzman tuvo una muy buena actuación en el segundo Grand Slam del año, y logró buenos triunfos sobre el francés Calvin Hemery (130), el checo Adam Pavlasek (185), el croata Borna Coric (40) y el sudafricano Kevin Anderson (7), a quien superó en cinco sets luego de haber perdido los dos primeros.

La derrota del “Peque” ante Nadal fue lógica, más allá de la ilusión que había generado cuando ganó el jueves el primer set, y pese a verse superado luchó hasta el último momento, al punto de que salvó tres “match points”, aunque de todos modos no pudo evitar que el español defina en el cuarto. Sin embargo, se llevó como premio una ovación del público que colmó la cancha central Philippe-Chartier.