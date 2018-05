Juega Del Potro luego de cuatro derrotas argentinas

Juan Martín del Potro (6° en el ranking ATP) irá por un paso más en el polvo de ladrillo de Roland Garros. Después de superar en el debut al local Nicolas Mahut (116°), el tandilense se medirá hoy, en el cuarto turno de la cancha central, frente al también francés Julien Benneteau (62°). La jornada será transmitida por Espn.

Federico Delbonis (69 en el ranking de la ATP) perdió 7-6 (0), 7-6 (2), 3-6 y 6-4 ante el español Pablo Carreño (11), cuartofinalista en Roland Garros el año pasado, en match correspondiente por la segunda ronda.

El azuleño batalló los dos primeros sets pero el español no le dio chances en el tie break. A partir de ahí, las cosas se pusieron cuesta arriba para Delbo que, si bien reaccionó en la tercera manga, el envión anímico no le alcanzó en la cuarta.

Delbonis, que le dio a la Argentina el punto del título en la Copa Davis de 2016 en Croacia, le había ganado cuatro de sus cinco duelos anteriores a Carreño pero había perdido en el único que había tenido lugar en Roland Garros, en la primera ronda de 2016.

La cita de París no acostumbra a traerle buena fortuna al azuleño, aunque por lo menos en esta edición pudo romper una mala racha de cuatro años seguidos cayendo en la primera ronda.

Por su parte, Marco Trungelliti (190) que el lunes se había convertido en el protagonista del día en Roland Garros por su viaje contrarreloj para llegar a tiempo a París, quedó eliminado en segunda ronda tras caer sin atenuantes ante el italiano Marco Cecchinato (72) por 6-1, 7-6 (1) y 6-1.

El santiagueño estuvo por tercera vez consecutiva en el cuadro principal de Roland Garros y siempre perdió en la segunda ronda. También cayó en esa segunda etapa en el Abierto de Australia de 2016.

Leonardo Mayer (42) perdió en el debut ante el francés Julien Benneteau (62) por 2-6, 7-6 (4), 6-2 y 6-3, y fue el único de los ocho argentinos en el cuadro principal que no consiguió superar la primera ronda.