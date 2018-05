Comienza Roland Garros con las presentaciones de Andreozzi y Delbonis

El tenista tandilense, Juan Martín Del Potro, será el gran referente entre los siete argentinos que competirán en Roland Garros. El segundo Grand Slam del año que se habitualmente se desarrolla sobre superficies de polvo de ladrillo, y que tiene como dominador absoluto a Rafael Nadal, dará inicio hoy con el debut de dos albicelestes: Federico Delbonis y Guido Andreozzi.

El azuleño Delbonis (66) comenzará con el brasileño Thomaz Bellucci (269), surgido de la clasificación, hoy no antes de las 17 en la cancha número 3, y de triunfar jugará ante el vencedor del español Pablo Carreño Busta (11) o el eslovaco Josef Kovalik (147).

El porteño Andreozzi (109), atravesó la clasificación y debutará hoy no antes de las 16 en la cancha número 9 frente al estadounidense Taylor Fritz (70), ex número uno mundial Junior. En el caso de ganar, jugará su siguiente partido frente al español Fernando Verdasco (35) o el japonés Yosihito Nishioka (258).

Los otros cinco argentinos debutarán entre mañana y martes.

Del Potro, sexto en el ranking mundial de la ATP y campeón este año en Acapulco e Indian Wells, debutará ante el veterano francés Nicolás Mahut (116) y si lo pasa le tocará el también galo Julien Benneteau (62) o el correntino Leonardo Mayer (43), quienes chocarán en la primera ronda.

El tandilense, de 29 años, intentará mejorar su tercera ronda del año pasado y si puede igualar su mejor actuación en el abierto francés que fue en 2009 cuando trepó hasta las semifinales, aunque habrá que ver si lo acompaña el físico, ya que está recién repuesto de un desgarro que sufrió hace apenas 10 días en el Masters 1000 de Roma y que lo mantuvo en vilo hasta hace 48 horas, cuando arribó a París luego de una rehabilitación en Barcelona y confirmó su presencia.

Los demás argentinos que jugarán en París serán Guido Pella, Diego Schwartzman y Horacio Zeballos.

El bahiense Pella (81) comenzará con el portugués Joao Sousa (48) y si le gana se encontrará con Nadal (1) o el ucraniano Alexandr Dolgopolov (54).

El Peque Schwartzman (12), campeón este año en Río de Janeiro y en el mejor momento de su carrera, enfrentará al francés Calvin Hemery (127) y de ganar irá luego contra el bosnio Mirza Basic (82) o el checo Adam Pavlasek (185).

El marplatense Zeballos (101), por su parte, enfrentará en la ronda inicial al japonés Yuichi Sugita (46) y de ganar le tocará un estadounidense: John Isner (10) o Noah Rubin (204).

Más allá de lo que puedan hacer los argentinos, las miradas del mundo del tenis estarán puestas en el mallorquín Nadal, el actual campeón que irá en busca de su undécima corona en París y de estirar a 17 su cosecha de títulos de Grand Slam, algo que de lograrlo le permitiría acercarse a los 20 del notable suizo Roger Federer.

Nadal dejó atrás sus problemas físicos y arrasó en la gira de polvo de ladrillo con sus conquistas en Montecarlo, Barcelona y Roma, tiene el camino aliviado por las bajas de Federer (2) y el británico Andy Murray, más un Novak Djokovic lejos del nivel que lo elevó al número uno del mundo, aunque igualmente deberá cuidarse de rivales como el austríaco Dominic Thiem (8), con el que perdió el año pasado en el Foro Itálico y este en la Caja Mágica, y también del alemán Alexander “Sascha” Zverev (3).