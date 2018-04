Djokovic perdió ante Thiem y se despidió de Montecarlo

El austríaco Dominic Thiem venció ayer al serbio Novak Djokovic por 6-7 (2-7), 6-2 y 6-3 en los octavos de final del torneo de tenis de Montecarlo y hoy se medirá con el español Rafael Nadal.

Djokovic, doble campeón sobre el polvo de ladrillo de Montecarlo, levantó tres set points en el primer set para ponerse por delante en el marcador, pero se fue quedando sin margen de acción y terminó sucumbiendo ante el austríaco.

Thiem, quinto del ranking y gran especialista en canchas lentas, se enfrentará en los cuartos de final con Nadal, Nº 1 del mundo, que no tuvo problemas en deshacerse de Karen Khachanov, a quien venció por 6-3 y 6-2.

El austríaco era una gran test para conocer el verdadero estado de forma de Djokovic. Ex número uno y campeón de 12 Grand Slam, el serbio no jugó en la segunda mitad de 2017 por una lesión en el codo y reapareció este año sin éxito.

Tras perder en los octavos de Australia, Djokovic sufrió sendas derrotas en las primeras rondas de Indian Wells y Miami y aterrizó en la gira de polvo de ladrillo con las dudas razonables de quien no gana un gran título desde agosto de 2016.