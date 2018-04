Argentina derrotó a Chile y está más cerca de volver al Grupo Mundial

Argentina mas cerca de volver al Grupo Mundial de la Copa Davis. En una dramática segunda jornada, en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, el equipo dirigido por Daniel Orsanic se impuso al representativo de Chile por 3 a 2. El tenista bahiense Guido Pella fue el artífice de la victoria, derrotó al Christian Garin por 6-3 y 7-6(3), que le permitió al equipo argentino seguir en carrera para regresar a la elite.

Tras empatar 1 a 1, durante el viernes, ayer la jornada no comenzó bien para el elenco local. En el dobles de Guido Pella y Máximo González con Nicolás Jarry y Hans Podlipnik por 7-6, 5-7 y 3-6.

Pella y "Machi" González batallaron durante dos horas y 57 minutos antes de caer frente a Podlipnik y Jarry en el estadio Aldo Cantoni de la capital sanjuanina, antes 5.000 personas que completaron la capacidad del coqueto escenario.

El dobles argentino, que tenía como antecedente el título que ganaron en el Challenger de Guayaquil en 2014 (desde entonces no jugaban juntos), luchó hasta donde pudo, pero Chile prevaleció con la calidad del especialista Podlipnik y los "escopetazos" de Jarry, un tenis en pleno ascenso.

El primer set fue positivo para la dupla argentina por una pequeña diferencia que consiguió en el tie break, punto al que llegaron con muchísima paridad, compartiendo aciertos y errores por ambos lados.

En el segundo parcial Argentina levantó un 4-1 en contra y emparejó el partido, pero finamente lo perdió ya que González cedió dos veces su servicio, la primera para 1-3 y la segunda para el 5-7 que terminó inclinando la balanza para el lado de los chilenos.

Tras el 1-1, Pella entró en un nerviosismo general, que fue determinante para la derrota. Perdió el saque y quedaron abajo 4-2. Chile, con la ventaja, lo manejó con mucho aplomo y se puso 5-3 para cerrar el punto recién en el segundo match point con el que contó.

No obstante, Argentina dejó de caminar por la cornisa y alcanzó la igualdad con Chile, merced a la victoria que logró Diego Schwartzman sobre Nicolás Jarry por 6-4 y 6-4.

Schwartzman, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP, salió a jugar sin margen de error y superó a Jarry (64) en una hora y 38 minutos ante 5.000 espectadores que colmaron el estadio Aldo Cantoni, en la capital sanjuanina.

Luego fue el turno de Pella, quien tuvo que agarrar el fierro caliente y salir a jugar en un estadio con clima tenso y el público de pie. El choque decisivo se vivió con los nervios de una final.

Allí el bahiense, que desde que debutó en la Copa Davis en febrero de 2016 ante Polonia, en Gdansk, no faltó a ninguna serie hizo pesar su experiencia y terminó por concretar la victoria frente al chileno Garin.

Argentina tendrá la posibilidad de jugar un Repechaje en septiembre próximo ante un rival que se conocerá el miércoles próximo en el sorteo que la Federación Internacional de Tenis (ITF) efectuará el miércoles próximo en Londres.