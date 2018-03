Clerc: “La gran grieta del tenis argentino ya no existe”

José Luis Clerc, una figura destacada del deporte argentino que no fue reconocido como merecía cuando estuvo en actividad, afirmó que “la gran grieta del tenis argentino ya no existe”, en alusión a que dejó atrás viejas disputas con Guillermo Vilas y actualmente mantienen una relación de afecto.

En este sentido, “Batata” Clerc destacó que recibió el apoyo de Vilas para ir en búsqueda de la presidencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) el mes próximo. “La gran grieta del tenis argentino ya no existe. Vilas y yo estamos ligados para este proyecto, jamás tuvimos una oportunidad y ahora nos unimos con un propósito fundamental que es trabajar para mejorar el tenis argentino”, explicó Clerc en una entrevista.