El torneo de tenis profesional ingresa en etapa de definiciones

El torneo de tenis profesional "Club Los Arcos" ingresa en su etapa de definiciones. El certamen que tiene en juego la Copa "Gobierno de Junín" tendrá hoy una doble jornada que promete ser más que interesante. Por la mañana se jugarán los cuartos de final y a la tarde se desarrollarán las semifinales.

Ayer, en las canchas del Club Social, los choques por octavos de final arrojaron los siguientes resultados: Santiago Rodríguez Taverna le ganó a Alfonso Gagiotti 6/4, 6/0; Franco Viu a Lucas Simoncini por 6/0, 6/0; Juan Ignacio Alcalde a Jeremías Rocco por 3/6, 6/3, 6/1; Santiago Bramajo a Tomás Farjat por 6/3, 6/3; Gastón Tonello a Ignacio Novo por 6/3, 6/3; Martín Groppo a De Marco por 5/7, 6/4, 6/3; Lorenzo Gagliardo a Astur Martínez por 6/4, 6/3; y Mariano Navone a Ivo Delucchi por 6/1, 6/0.

Para hoy, desde las 9, los enfrentamientos por cuartos de finales serán: Rodríguez Taverna vs Viu; Alcalde vs Bramajo; Groppo vs Tonello; y Navone vs Gagliardo. Tras esos cuatros encuentros, los ganadores descansarán y regresarán a las 14, siempre en el Club Social, para jugar las semis; mientras que la gran final será mañana sábado, a las 12.

Por último, cabe destacar que la esperanza local es Mariano Navone, tenista oriundo de 9 de Julio que forma parte del Centro de Entrenamiento TenisJunín, que dirige el profesor Leandro Verón.