Sigue en Junín el torneo de profesionales

Amplia jornada tenística y partidos de muy buen nivel se disfrutaron ayer en canchas de nuestra ciudad, por la instancia de 16avos. de final del campeonato de profesionales denominado "Club Los Arcos" y que tiene en juego la Copa "Gobierno de Junín".

Ya se van perfilando los jugadores que arribaran a la instancia final del ceramen, que concluirá este sábado, con la participación de destacados exponentes locales y llegados desde distintos puntos del país, bajo la organización del Centro de Entrenamiento TenisJunín, con la colaboración de la gente del complejo "Drop Shot" de nuestro medio.



El certamen cuenta con el respaldo de la Asociación Argentina de Tenis y apoyan la competencia el Gobierno Local; los legisladores provinciales Valeria Arata, Juan Carlos Fiorini y Laura Richini; las firmas Montenegro Eventos; Concretar; Banco Provincia; Cropp Grafica Corporativa; Oscar Altamirano maquinarias; Roberto Tudisco Deportes; Pronto Pago; Squam; Roggero Propiedades; Polar agua de mesa; Domus Emprendimiento; Rodano Automotores, y Nelson Benito y Asociados seguros.

Avanza Navone

Entre los 16 mejores del torneo se encuentra Mariano Navone, jugador de 9 de Julio que entrena en nuestra ciudad, y quien ayer le ganó ampliamente a Santiago Tiseyra, por un contundente 6-0 y 6-0.

Los demás resultados de ayer fueron estos:

Lucas Simoncini venció a Facundo Bermejo por no presentación; Franco Viú dio cuenta de Nicolás Todino, por 6-2 y 6-3; Tomás Farjat doblegó a Lucas Cotler, por 6-7, 6-2 y 6-4; Santiago Bramajo derrotó a Bautista Monti, por 6-3 y 6-2; Santiago Rodríguez Taberna arrasó a Matías Scordamaglia, por 6-0 y 6-0; Alfonso Gagliotti a Cristian Bohn, por 6-2 y 6-0; Jeremías Rocco doblegó a Santiago Álvarez, por 6-1 y 6-0; Juan Alcalde se quedó con el triunfo ante Patricio Oliverio, 6-0 y 6-0; Ignacio Novo venció 6-3 y 6-1 a Mariano Bibiloni; Nicolás De Marco se quedó con el triunfo ante Mariano Casán; Gastón Tonelo a Alejandro Pellegrino, por 6-1 y 6-2; Ivo Deluchi dejó en el camino a Tomás Eis; Astur Martínez le ganó 6-3 y 6-1 a Fermín Blando; Martín Groppo doblegó a Guido Picasso; y Lorenzo Gagliardo avanzó de ronda al superar 6-4 y 6-0 a Manuel Gallone.

Los partidos a jugarse hoy

Hoy a partir de la hora 9, en las instalaciones del Club Social de Junín, se jugarán los cuartos de finales, que clasificarán a los cuatro semifinalistas que se medirán mañana viernes, en busca de un lugar en la gran final del sábado.

Los partidos de hoy serán estos: Santiago Rodríguez Taverna vs. Alfonso Gagliotti; Lucas Simoncini ante Franco Viú; Jeremías Rocco vs. Juan Alcalde; Tomás Farjat vs. Santiago Bramajo; Nicolás De Marco vs. Martín Groppo; Ignacio Novo enfrentará a Gastón Tonelo; Ivo Deluchi vs. Martín Navone y A. Martínez va a enfrentarse con Lorenzo Gagliardo.