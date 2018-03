Gran arranque del torneo de profesionales

Ayer comenzó a desarrollarse en nuestra ciudad el Torneo de Profesionales "Club Los Arcos" que tiene en juego la Copa "Gobierno de Junín" y en el que se puede disfrutar de lo mejor del tenis nacional.

En su primera jornada, como estaba previsto, los encuentros se jugaron en las canchas del Club Social, del Junín Golf Club y en Comercio e Industria. Allí, el público se hizo presente para presenciar buenos partidos, que arrojaron los siguientes resultados.

Scordamaglia le ganó a Helguera por 2/6, 6/4, 6/0; Bohn a Argiz por 6/0, 6/2; Todino a Erramuspe por 6/3, 6/0; Álvarez a Rabosi 6/0, 6/2; Farjat a Belardo por 6/2, 6/0; Romero Klein a Cotler por 6/3, 6/3; Novo a Felice por W.O; Conforti a Tiseyra por 6/2, 6/3; Gagiotti a Acosta por 6/3, 6/0; Simoncini a Sosa Benedit por W.O; Oliverio a Marzialeti por 5/7, 6/1, 6/3; Alcaldesa pasó; Elizondo a Bibiloni por 6/2, 6/3; Martínez a Rivas por 7/6, 6/3; Deluchi a Peña por 6/3 y abandonó; y Picasso a Dedich por 6/2, 4/6, 6/3.

Hoy, por las 16vos. de final, se enfrentarán: Santiago Rodríguez Taverna vs. Matías Scordamaglia; Cristian Bhon vs. Alfonso Gagiotti; Facundo Bermejo vs. Lucas Simoncini; Nicolás Todino vs. Franco Viu; Jeremías Rocco vs. Santiago Alvares; Patricio Oliverio vs. Juan Alcalde; Tomas Farjat vs. Lucas Cotler; Bautista Monti vs. Santiago Bramajo; Nicolás De Marco vs. Mariano Casan; Guido Picasso vs. Martin Groppo; Ignacio Novo vs. Mariano Bibiloni; Alejandro Pellegrino vs. Gastón Tonelo; Tomas Eis vs. Ivo Deluchi; Santiago Tiseyra vs. Mariano Navone; Astur Martínez vs. Fermín Blando; y Manuel Gallone vs. Lorenzo Gagliardo.





Tras la jornada de hoy, el torneo continuará mañana con los octavos de final, el viernes se jugarán los cuartos y el sábado será la etapa decisiva donde se desarrollarán las semifinales y la gran final. Cabe recordar que la competencia cuenta con la organización del Centro de Entrenamiento TenisJunín y con el respaldo de la Asociación Argentina de Tenis.

