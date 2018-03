Acapulco: Del Potro barrió a Thiem y avanzó a semifinales

Un auténtico choque de trenes se verá el viernes en las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis 2018, que se juega en el balneario de Acapulco cuando se encuentren el argentino Juan Martín Del Potro, sexta preclasificado, y el alemán Alexander Zverev, segundo favorito.

Del Potro se presentará luego de haber librado dos intensas batallas. El miércoles echó al español David Ferrer en la segunda ronda y el jueves eliminó al austriaco Dominic Thiem en cuartos de final con marcador de 6-2 y 7-6 (9/7).

"La Torre de Tandil" dominó a Thiem, tercera cabeza de serie, en el primer con una efectividad del 81 por ciento en su primer saque mientras que el austriaco no pudo hacer nada con su segundo servicio.

En la segunda manga, Del Potro parecía perfilarse al triunfo por un camino llano, pero permitió que Thiem se rehiciera y forzara el tie break.

El austriaco no pudo llevarse la manga, dejó escapar un triple set point y perdió el juego con una doble falta en la muerte súbita.

"Fue un partido tremendo, el segundo set fue muy peleado con algunos altibajos y en el tie break tuve suerte en algunos puntos. Estoy con vida, pasé de ronda y eso me pone contento", dijo Del Potro.

Más sencilla fue la clasificación de Zverev. El alemán dio cuenta del estadounidense Ryan Harrison en dos mangas con cartones de 6-4 y 6-1.

El Chico Maravilla del tenis germano consiguió tiros ganadores con su poderosa derecha y selló la victoria y el pase a semifinales luego de una hora con siete minutos de juego.

"Hoy jugué muy bien, estoy contento. Creo que voy en progreso, con cada partido que pasa me siento mejor, hoy fue mi mejor partido en lo que va del torneo y creo que puedo mejorar todavía un poco más", advirtió Zverev antes de saber que su rival de semifinales sería Del Potro.

El español Feliciano López ya no pudo seguir adelante porque se topó con el estadounidense Jared Donaldson quien lo arrolló en el partido hasta ganar 6-3 y 6-1 en apenas 53 minutos con 51 segundos.

El veterano López a sus 37 años cometió varios errores no forzados, no estuvo certero con el saque y cayó en la desesperación ante Donaldson que a sus 21 años jugó con personalidad.

El sudafricano Kevin Anderson hizo valer su etiqueta de quinto en la siembra y cumplió el pronóstico al vencer al surcoreano Hyeon Chung en dos mangas con cartones de 7-6 (7/5) y 6-4 en una hora con 52 minutos y 55 segundos.