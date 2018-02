Marin Cilic se bajó del ATP de Buenos Aires

Marin Cilic, finalista en el Abierto de Australia, anunció que no estará presente en el Argentina Open que comenzará el 10 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El croata, que nunca había participado del torneo, no jugará debido a la intensidad de sus últimas semanas, según justificó. Esta baja se suma a la del vigente campeón Alexandr Dolgopolov, quien por lesión en una mano no ha podido además jugar en el ATP de Quito de esta semana.

“Debido a la intensidad de las últimas semanas, mi equipo y yo hemos tomado la decisión de retirarme del Argentina Open para recuperarme adecuadamente. Esta ha sido una decisión difícil ya que estaba con muchas ganas de volver a Buenos Aires y jugar por primera vez el torneo. ¡Tengo la esperanza de poder jugar pronto ante la hinchada argentina! Quiero agradecer a los organizadores del torneo por su comprensión y, sobre todo, a los fans que esperaban verme jugar en Buenos Aires”, escribió el tenista a través de un comunicado.